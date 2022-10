PSG - OGC Nice : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Belle affiche de Ligue 1 au Parc des Princes ce samedi soir avec le PSG qui reçoit l'OGC Nice pour le compte de la 9e journée. Les Parisiens sont invaincus cette saison avec sept victoires et un nul en huit journées de championnat et restent sur six victoires d'affilées toutes compétitions confondues. En face, les Aiglons connaissent un début de saison plus délicat avec seulement deux petits succès en huit matches dans l'élite plaçant Lucien Favre sur un siège éjectable. Le Suisse et le Gym vont donc tenter de rebondir face à l'ogre de la capitale après leur dernier revers face à Angers (0-1).

Pour ce match, Christophe Galtier, qui retrouve son ancien club, décide de faire un peu tourner avant le match de LdC contre le Benfica mercredi avec la première titularisation d'Hugo Ekitike à la place de Kylian Mbappé. Fabian Ruiz, lui, profite de la suspension de Marco Verratti et connait sa deuxième titularisation sous le maillot du PSG. Nordi Mukiele et Juan Bernat débutent à la place de Danilo et Nuno Mendes. En face, Lucien Favre décide d'aligner Viti et Dante en défense centrale en l'absence de Jean-Clair Todibo, suspendu, tandis que Ross Barkley est préféré à Andy Delort pour accompagner Sofiane Diop et Gaëtan Laborde en attaque.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma - Mukiele Ramos, Marquinhos - Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Bernat - Messi, Ekitike, Neymar

OGC Nice : Schmeichel - Atal, Dante, Viti, Bard - Rosario, Ramsey, Lemina - Barkley, Laborde, Diop

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 200€ sur 1er but de Messi contre Nice pour tenter de remporter 880€ (cote à 4,40). (cotes soumises à variation)