Adrien Rabiot évoque un possible retour au PSG

La suite après cette publicité

Interrogé par La chaîne L’Equipe après la victoire (2-0) de l’équipe de France face à l’Irlande dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Adrien Rabiot (28 ans) s’est montré particulièrement satisfait de la performance des Bleus. «On a globalement bien maîtrisé cette rencontre, on a marqué deux buts, on n’en a pas encaissé, c’est plutôt bien. Je pense que dans l’ensemble, face à une équipe très regroupée, on a trouvé pas mal d’espaces, pas mal de brèches et on aurait pu aggraver le score aussi. C’était mieux qu’à l’aller. Dans l’ensemble, on est satisfait».

Relancé sur son retour au Parc des Princes, l’ancien milieu de terrain a, par la suite, un éventuel come-back dans la capitale française. «C’est toujours un très bon moment de jouer ici, j’ai grandi là, j’ai fait plusieurs matches ici, j’ai fait un bon bout de ma jeune carrière donc c’est toujours un bonheur de revenir jouer dans ce Parc. Revenir au PSG ? Je l’attendais celle-là (rires). Non pour l’instant, je ne suis pas du tout là dessus. Je suis concentré sur la Juve, concentré sur l’équipe de France, très content de ce qu’on a fait ce soir et on verra la suite».