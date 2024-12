Manchester United : les gros chantiers qui attendent Ruben Amorim

Ruben Amorim avait peur d’affronter une tempête à l’Emirates Stadium. Cela a plutôt ressemblé à une grosse averse, tant Manchester United a su faire jeu égal avec Arsenal durant la première mi-temps, avant de céder sur deux corners en deuxième période. Et c’est déjà une première victoire pour une partie des supporters mancuniens, qui s’étaient habitués à se faire laminer dès que l’adversité grimpait d’un cran. Mais cela témoigne aussi de l’écart encore considérable qui sépare Manchester United d’une équipe qui joue le titre. En résumé, Arsenal a tout mieux fait, dans chaque secteur du jeu.

Le 3-4-3 instauré par Ruben Amorim a été correctement animé par ses joueurs. On a senti l’application à respecter le plan de jeu, mais il a manqué de folie avec le ballon. L’entraîneur portugais n’a pas dit autre chose après la rencontre. « Nous avons beaucoup travaillé sur la construction. On voit la structure et l’idée. Mais dans le dernier tiers du terrain, on voit qu’il faut s’améliorer, être plus agressif et avoir plus d’idées. » Garnacho et Hojlund n’ont pas pu tirer au but, Mount a fini son match en étant le joueur ayant le moins touché la balle. Bruno Fernandes a manqué de créativité, avec beaucoup de déchet, l’un de ses défauts récurrents.

Une attaque à reconstruire

Ruben Amorim est également confronté à un problème d’ordre physique, puisqu’il avait expliqué que plusieurs de ses joueurs étaient loin d’une condition optimum, le forçant à limiter le temps de jeu (Malacia, Maguire entre autres). Le coach lusitanien fait donc beaucoup tourner d’un match à l’autre, à la fois par obligation et aussi par désir de voir tous ses joueurs à l’œuvre. La revue d’effectif est désormais faite, puisque même Leny Yoro a retrouvé le terrain mercredi soir en entrant face à Arsenal. Mais a-t-il pour autant trouvé son onze type ?

Certains de ses choix ont été payants, à l’image d’Amad Diallo repositionné en piston droit, ou le repositionnement de Rashford et Zirkzee. Mais Amorim a encore beaucoup de boulot devant lui pour rendre cette équipe véritablement dangereuse offensivement. Le succès 4-0 face à Everton ne doit pas être considéré autrement qu’un trompe l’oeil, vu les cadeaux offerts par la défense des Toffees ce jour-là (pour un xG de 1,07). Amorim l’a de toute façon annoncé, il va falloir affronter d’autres tempêtes avant de voir un coin de soleil.