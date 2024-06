EdF : le communiqué politique des Bleus à l’arrêt

Alors que l’équipe de France s’apprête à disputer son deuxième match dans cet Euro, ce vendredi soir face aux Pays-Bas (21h), l’actualité de la semaine a été aussi été dominée par la campagne pour les élections législatives. Marcus Thuram a appelé à faire barrage au Rassemblement national, quand Kylian Mbappé a lui fait vœux de contrer les extrêmes. D’autres comme Benjamin Pavard, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann ont simplement lancé un appel à aller voter.

La suite après cette publicité

« On verra si ça va se faire ou non » a d’ailleurs lâché ce dernier en conférence de presse ce jeudi à propos d’un possible communiqué commun à l’équipe de France. S’il s’est montré prudent dans ses mots c’est parce que les discussions n’avancent pas vraiment selon L’Equipe. La blessure de Mbappé a certes retardé un peu les choses mais des divergences d’opinions ont également été manifestées, à l’image de Thuram et Mbappé par exemple.