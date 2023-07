Jordan Henderson rejoint Steven Gerrard à Al-Ettifaq !

La suite après cette publicité

L’Arabie saoudite continue d’être au cœur de l’actualité des transferts lors de ce mercato estival. La plupart des clubs saoudiens s’activent notamment en coulisses afin de préparer leur équipe première avec le recrutement de nombreuses stars du ballon rond en vue de la prochaine saison de la Saudi Pro League. Et c’est désormais au tour de Jordan Henderson de quitter Liverpool pour s’envoler vers le pays du Moyen-Orient. Le capitaine des pensionnaires

d’Anfield s’est officiellement engagé avec le club saoudien d’Al-Ettifaq, l’équipe dirigée par une autre ancienne légende des Reds, Steven Gerrard.

Arrivé à Liverpool en 2011 en provenance de Sunderland, son club formateur, Jordan Henderson est devenu au fil des années un solide titulaire au milieu de terrain pour les Reds. Au point de porter le brassard de capitaine sous les ordres de Jurgen Klopp, et ce depuis 2015 avec la formation anglaise la plus titré sur la scène européenne avec notamment six Ligue des Champions à son actif si on compte la victoire contre Tottenham en 2019 à laquelle il a activement participé. Le joueur de 33 ans aura d’ailleurs disputé 492 rencontres toutes compétitions confondues avec le club de la Mersey.

Un nouveau challenge

En effet, alors que Liverpool a décidé de continuer sa reconstruction dans l’entrejeu avec les arrivées d’Alexis Mac Allister et de Dominik Szoboszlai notamment pour venir apporter un surplus d’énergie à un milieu de terrain vieillissant, c’est un nouveau départ après ceux de Naby Keïta, de James Milner ou bien encore de Fábio Carvalho. Mais Jürgen Klopp va perdre un nouvel élément majeur de son effectif. C’est donc forcément le cœur lourd que Jordan Henderson a laissé ses coéquipiers après tant d’années à défendre les couleurs de Liverpool. Le milieu de terrain anglais a en effet quitté le groupe alors en stage de pré-saison en Allemagne afin de rejoindre sa nouvelle équipe, Al-Ettifaq.

«Le Liverpool Football Club peut confirmer que Jordan Henderson a effectué son transfert à Al-Ettifaq. Le milieu de terrain met fin à sa carrière de 12 ans avec les Reds, au cours de laquelle il a remporté huit trophées Henderson est arrivé à Anfield en provenance de Sunderland à l’été 2011, à la demande du manager de l’époque, Sir Kenny Dalglish », peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du club anglais. Pour rappel, l’international anglais (77 sélections) a signé un contrat d’une durée de trois ans au Moyen-Orient. Il touchera également un salaire d’environ 108 millions de livres sterling (soit environ 124 millions d’euros) pour les trois prochaines saisons. Enfin, l’accord trouvé entre Liverpool et Al Ettifaq pour le transfert du milieu de terrain anglais est estimé à un peu plus de 13 millions d’euros. L’avenir s’annonce doré pour Jordan Henderson en Arabie Saoudite !