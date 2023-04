Man City-Arsenal : la réaction surprenante de John Stones

La suite après cette publicité

Manchester City a frappé un énorme coup ce soir en s’imposant 4-1 face à Arsenal, faisant ainsi un gros pas vers le titre de Premier League. Une masterclass d’Erling Haaland et de Kevin de Bruyne, mais John Stones a aussi été très bon, avec le but du break avant la pause notamment. Pourtant, après la rencontre, l’Anglais a eu des propos assez troublants, donnant presque la sensation de ne pas être satisfait de la prestation de son équipe.

« Je ne vais pas dire qu’on a contrôlé totalement le match, il faut respecter Arsenal. On a pas joué le foot qu’on joue habituellement, ils marquaient individuellement et c’était difficile de se trouver avec des passes », a-t-il d’abord lancé, avant de continuer : « mais on aurait pu marquer quelques buts de plus grâce à notre efficacité. On a été dans des moments difficiles, ça nous a fait du bien, on sait mieux gérer certains scénarios. Dans les jours comme aujourd’hui, avec beaucoup de pression, on savait ce qu’on devait faire, et on avait tous faim ». Exigeant l’ami John.

