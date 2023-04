Manchester City - Arsenal : les notes du match

Il n’y avait pas de Ligue des Champions ce mercredi, mais c’était tout comme avec le choc de Premier League entre Manchester City et Arsenal. Le match entre les deux titans du football anglais cette saison et une rencontre capitale pour la course au titre alors que les hommes de Pep Guardiola pouvaient revenir à deux points (avec encore deux matches en retard) de leur adversaire du soir. Les Gunners, qui viennent d’enchaîner trois matches nuls, n’avaient pas le droit à l’erreur pour garder leur destin en main. Si Mikel Arteta faisait confiance à son quatuor Saka, Martinelli, Odegaard, Jesus, Pep Guardiola alignait aussi son équipe type avec le duo Haaland-De Bruyne devant Silva et Grealish. Et dans cette "finale" de Premier League, Manchester City a littéralement roulé sur son adversaire. Au terme d’une première période incroyable, les coéquipiers d’Haaland menaient 2-0. Le Norvégien, qui a échoué plusieurs fois devant un grand Ramsdale, a été dans tous les bons coups et a fait la misère à Holding et Gabriel. C’est lui qui offrait un caviar à Kevin De Bruyne qui envoyait une frappe chirurgicale pour l’ouverture du score (7e). Le Belge qui a combiné un nombre incalculable de fois avec son attaquant ce mercredi soir, sortait ensuite sa casquette de passeur pour la tête bien placée de Stones juste avant la pause (2-0, 45e). De quoi sceller une première période XXL.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Manchester City repartait sur les mêmes bases. Erling Haaland, toujours aussi impressionnant physiquement, continuait de marcher sur ses adversaires. Mais comme en première période, il manquait son but et butant encore une fois sur un Ramsdale impressionnant (53e). Le portier anglais ne pouvait par contre rien face à la magie de Kevin De Bruyne qui enfonçait le clou d’une belle frappe enroulée (3-0, 55e). Arsenal était KO debout et ne parvenait pas du tout à se relever. Les hommes de Pep Guardiola géraient tranquillement la fin de rencontre et ne laissaient que des miettes à des Gunners méconnaissables, mais qui sauvaient l’honneur avec le but d’Holding en fin de match (1-3, 86e). Mais que serait évidemment un match de City sans un but d’Erling Haaland ? Alors qu’il avait déjà enlevé son élastique pour montrer sa belle chevelure au coup de sifflet final, le géant norvégien a profité d’un dernier ballon dans la surface pour terminer le show de City (4-1, 95e). Avec cette très importante victoire, Manchester City relance totalement la course au titre. Avec deux points de retard sur Arsenal, mais avec deux matches en moins, les Cityzens ont désormais pour la première fois leur destin en main pour aller chercher le titre. Il faut tout gagner pour remporter le titre (avec un petit joker même). De son côté, Arsenal poursuit sa mauvaise série en PL et devra espérer un faux pas de City pour en profiter.

À lire

PL : Manchester City roule sur Arsenal et revient à 2 points de la première place

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Arsenal 75 33 23 6 4 78 38 40 2 Man City 73 31 23 4 4 82 29 53

L’homme du match : Kevin de Bruyne (9) : quel joueur ! Un véritable golazo sur une belle action individuelle d’entrée, histoire de donner le ton. Derrière, la star belge a été dans tous les bons coups, nous régalant de sa classe éblouissante. Juste avant la pause, il place un amour de ballon sur la tête de John Stones pour le deuxième but des siens (45e+2). Au retour des vestiaires, il profite d’un nouveau service d’Haaland pour crucifier Ramsdale (52e). Son premier doublé de la saison, avec des rôles inversés entre les deux hommes. Guardiola l’a fait sortir pour donner un peu de temps de jeu à Julian Alvarez (80e), qui n’a pas vraiment pu s’illustrer.

La suite après cette publicité

Manchester City

- Ederson (5,5) : le portier brésilien a vécu une soirée particulièrement calme. Difficile donc de lui attribuer une note tant il n’a pas eu à intervenir si ce n’est sur le but où il ne peut pas vraiment être tenu pour responsable, puisqu’il se fait fusiller par Holding (86e) et a beaucoup de monde devant lui. Quelques bonnes relances balle au pied à mettre à son actif ceci dit, mais vraiment compliqué de fournir une analyse plus complète de sa prestation…

- Walker (6,5) : l’international anglais a été au niveau. Il fait partie de ces joueurs toujours fiables et toujours au niveau dans les grands rendez-vous. De l’impact physique, des duels remportés et un marquage toujours dur sur l’homme sur les attaquants londoniens. Zinchenko et compagnie ont eu énormément de mal sur son côté.

La suite après cette publicité

- Akanji (6,5) : copie plus que satisfaisante. Il faut dire qu’il a été assez tranquille dans sa surface comme sur les séquences où il a dû jouer sur ce côté gauche, loin de la surface, alors qu’il avait un sacré client face à lui : Saka. Le Gunner n’a pas vu le jour grâce au marquage individuel du Suisse, très bon dans les tâches défensives comme lorsqu’il a fallu jouer vers l’avant.

- Dias (6,5) : rencontre très solide du Portugais qui, comme l’ensemble de l’arrière-garde de son équipe, a bien été aidé par le faible mordant d’Arsenal et le bon travail de sappe des milieux de terrain placés devant lui. Costaud dans sa surface et jamais mis en danger par ses vis à vis, il devait sûrement s’attendre à un match plus corsé que celui qu’il a vécu…

La suite après cette publicité

- Stones (7) : dans son nouveau rôle un peu devant la défense sur les séquences offensives surtout, l’Anglais a été bon. On a notamment vu plusieurs longs ballons bien sentis à destination d’Erling Haaland. C’est lui qui fait le but du break d’une belle tête juste avant la pause. Il a remporté plusieurs duels avec les joueurs offensifs d’Arsenal également.

- Rodri (6,5) : comme à son habitude, l’international espagnol a été fiable. Très propre en tant que rampe de lancement des actions de Manchester City, et intelligent en défense, n’hésitant pas à faire des petites fautes pour couper le jeu par exemple. Quelques petites erreurs à noter tout de même dans sa moitié, mais sans influence fâcheuse pour son équipe.

La suite après cette publicité

- Gündogan (6,5) : jouant un peu plus bas qu’à l’accoutumée, il a été précieux. L’Allemand a fourni un travail défensif conséquent, épaulant bien Stones et Rodri et participant à neutraliser les rares offensives de l’adversaire. Avec le ballon, il a toujours été précis, distillant bon nombre de ballons utiles et bien sentis à destination des joueurs un peu plus avancés. Il en a dans les pieds, et dans le cerveau. Sorti au profit de Mahrez à la 71e, mais l’Algérien n’a pas réussi à briller.

- De Bruyne (9) : voir ci-dessus.

- Bernardo Silva (7) : très bonne prestation du milieu de terrain offensif portugais. On avait l’impression qu’il était partout sur le terrain, jouant toujours très juste et de façon intelligente. Un peu moins en vue en deuxième période peut-être, mais Bernardo Silva aura fait du Bernardo Silva. Il faut aussi souligner ses efforts intenses au niveau du pressing et du repli défensif, qui ont fait énormément de mal aux Gunners.

- Grealish (7) : le joueur des Three Lions a clairement marqué des points, toujours dans cet espèce de rôle hybride de faux-ailier qui lui va si bien. Prenant le ballon sur le côté, il a souvent repiqué vers l’axe et fait avancer le jeu. Si Saka a été aussi inoffensif ce soir, c’est aussi en partie grâce à lui puisqu’il n’a pas hésité à filer un coup de main à Akanji et le presser de façon assez intense. Remplacé par Foden (87e), de retour, mais sans trop de temps pour se montrer.

La suite après cette publicité

- Haaland (8,5) : il était attendu au tournant ce soir, et a commencé avec une passe décisive pour De Bruyne, même si le mérite du but revient surtout au Belge. Le Norvégien a été un poison dans les derniers mètres, avec plusieurs occasions à son actif. Il a cependant buté sur un bon Ramsdale, qui l’a empêché de faire trembler les filets en première période, tout comme il a frôlé le poteau (36e). Rebelotte en début de deuxième période, avec une superbe parade du portier d’Arsenal en mano a mano (52e). Mais dans la foulée, il délivre une nouvelle passe décisive pour De Bruyne. Le cyborg a dû attendre la toute fin de match, mais il a été récompensé par ce but. Dans le jeu, il a été excellent, puisqu’il a beaucoup décroché, jouant dos au but, aspirant les défenseurs adverses et créant des espaces dans la moitié des Gunners.

Arsenal

- Ramsdale (6) : le portier anglais a tenu son équipe en vie pendant un bon bout de temps. Mais face à l’armada des Citizens, il a fini par céder. Il ne peut pas grand-chose sur le premier but de De Bruyne après une frappe très bien placée. Il réalise ensuite plusieurs arrêts de grande classe (28e, 31e, 41e), avant de s’incliner juste avant la mi-temps. Il continue à écoeurer Haaland après la pause, mais cède une fois encore contre De Bruyne. Moins en danger en fin de rencontre, il prend un but finalement du buteur norvégien dans le temps additionnel. Le seul tout de même au niveau ce soir du côté des Londoniens.

La suite après cette publicité

- White (3,5) : dans son couloir droit, le latéral anglais a beaucoup souffert face à la vivacité des Skyblues. Il effectue tout de même une intervention précieuse face à De Bruyne qui empêche un but. Il est clairement fautif sur la seconde réalisation de City, en couvrant Stones sur le coup-franc. Offensivement, il n’est jamais venu apporté son aide.

- Holding (3,5) : le défenseur central anglais a subi les vagues des hommes de Guardiola ce soir. Il débute très mal sa rencontre en se faisant bouger dans son duel avec Haaland qui amène le premier but. Il n’a pas été impérial face aux attaquants des Citizens, laissant trop de liberté et se faisant facilement éliminer. Il a continué à vivre l’enfer lors du deuxième acte. Il redonne un petit espoir en marquant beau but dans les dernières minutes. Pas à la hauteur de la confrontation, l’absence de William Saliba s’est fait clairement ressentir.

La suite après cette publicité

- Gabriel (2) : comme son compère de l’arrière-garde, le Brésilien a pris l’eau ce mercredi. Il a souvent été mis en difficulté par la puissance et la vitesse d’Haaland. Face au Norvégien, il a trop reculé dans ses duels, laissant le Cyborg facilement tirer. Il a été comme tous ses coéquipiers, asphyxié par le pressing de City. Complètement hors-sujet de bout en bout.

- Zinchenko (4) : l’Ukrainien n’a pas eu son influence habituelle dans le jeu des Gunners. Il a été énormément gêné par le pressing des partenaires de Grealish. Il a perdu plusieurs duels dans son face-à-face avec Bernardo Silva. Il a tout même réalisé quelques centres de bonne facture. S’il a tenté quelques fois d’orienter le jeu d’Arsenal, il a rarement trouvé la solution.

La suite après cette publicité

- Xhaka (4) : le milieu de terrain suisse n’a pas vu le jour dans l’entrejeu. Il a été spectateur face à la cohésion collective des Skyblues. Il n’a pas réussi à récupérer de nombreux ballons et s’est rarement projeté vers l’avant. Il a parfois imposé son physique dans les duels. Il est l’auteur d’une belle frappe lointaine en seconde période. Remplacé par Jorginho (60e), qui n’a eu aucun impact sur la rencontre.

- Partey (3,5) : le Ghanéen a été totalement impuissant au cœur du jeu. Il a trop subi les événements et n’a jamais permis aux siens de respirer. Il a été le seul à se procurer une situation de but lors des 45 premières minutes (35e). Dans ses prises d’initiatives, il a été bien trop neutre. Sa combativité et son énorme volume de jeu ont manqué cruellement ce soir.

La suite après cette publicité

- Saka (3) : le jeune crack anglais a vécu une première période très difficile, où il n’a jamais su prendre le dessus face à son adversaire. Il a souvent pris les mauvaises décisions dans le dernier geste. Ses dribbles et sa vitesse ont été inefficaces. Il n’a jamais réussi à remettre sur le droit chemin, et s’est éteint au fil des minutes. Remplacé par Reiss Nelson (81e), qui n’a pu se mettre en évidence.

- Odegaard (2) : à contrario de son compatriote norvégien en face, le capitaine d’Arsenal a été totalement invisible dans ce choc. Il a été très peu trouvé par ses partenaires. Il n’a jamais été en position de frappe ou d’attaque dangereuse. Il est terriblement en tort lors du troisième but de City, où il perd le ballon au milieu de terrain. Si Arsenal n’a jamais réussi à se mettre au niveau, c’est aussi parce que son meneur de jeu a été dépassé. Comme trop souvent dans les grandes rencontres. Remplacé Emile Smith Rowe (72e), qui a apporté du mouvement.

La suite après cette publicité

- Martinelli (3,5) : face à la domination de Manchester City, il n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Il n’a jamais utilisé sa vitesse pour faire la différence. Il a réalisé quelques bons appels dans la profondeur, mais qui ont rarement été aboutis. Impuissant, son entraîneur a abrégé ses souffrances. Remplacé par Leandro Trossard (60e), qui a délivré une belle passe décisive pour Holding.

- Gabriel Jesus (3) : face à son ancienne équipe, le buteur brésilien a été fantomatique. Ses coéquipiers ne l’ont pas aidé évidemment. Il n’a pas eu une seule situation de but. Il s’est souvent emmêlé les pinceaux dans ses dribbles. Trop souvent contraint à défendre dans ses 40 mètres, il n’a pas eu la moindre miette en attaque. Remplacé par Eddie Nketiah (81e), qui a été un peu plus en vue.