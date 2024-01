L’OM peut trembler pour les pépites de son centre de formation

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la tête de l’Olympique de Marseille, la formation et la post-formation de jeunes joueurs sont de retour au coeur du projet. Un temps délaissées, elles font désormais partie des axes forts du projet de l’Espagnol. Récemment, on a ainsi pu voir le jeune Emran Soglo, qui termine sa formation à Marseille après avoir fait ses classes à Chelsea, à l’oeuvre. François Mughe, l’attaquant camerounais, s’inscrit aussi dans cette catégorie, alors que Bilal Nadir commence à pointer le bout de son nez.

Mais on le sait aussi, l’OM, comme tous les clubs français à l’exception du PSG, est dans une situation de faiblesse sur le marché européen. Dans le cas où des grosses écuries venaient à décider de faire leurs courses chez les jeunes pousses phocéennes, la direction marseillaise serait plutôt impuissante. Et comme l’explique le journal La Provence en ce début d’année 2024, c’est ce qui risque de se passer dans les prochains mois.

Bakola a la cote

La génération qui a été championne de France U17 suscite ainsi beaucoup de convoitises. Il y a le cas Gaël Lafont, milieu de terrain de 17 ans. Son contrat à Marseille expire en juin, et celui qui est indiscutable au milieu avec la réserve en N3 est au coeur de négociations entre ses agents et Marcos Otero. S’il ne devrait pas y avoir de craintes immédiates pour Enzo Sternal, sous contrat en 2025, c’est différent pour Darryl Bakola.

Le milieu de terrain de 16 ans seulement est considéré comme la plus grosse pépite du centre de formation actuellement, et la situation est tendue, alors qu’il doit bientôt signer son premier contrat pro avec les Marseillais. Toujours selon La Provence, les plus gros clubs européens s’intéressent à lui et suivent de très près sa situation. De son côté, l’OM ne veut pas participer à une montée des enchères et ne fera donc pas forcément de folies pour le conserver. Pablo Longoria a du pain sur la planche.