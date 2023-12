L’OM va miser gros sur sa pépite Bilal Nadir

Cette saison, les supporters marseillais ont pu suivre l’éclosion du jeune Bilal Nadir. Le milieu de 20 ans a connu quelques apparitions en professionnel du côté de l’OM. Et c’est un petit événement dans le du sud de la France tant Marseille peine à faire confiance à sa jeunesse. Le milieu gaucher peut remercier Gennaro Gattuso qui avait décidé d’enfin lancer sa carrière professionnel. Avant cela, il se contentait d’être sur le banc avec Marcelino. Mais après avoir connu ses premières minutes lors du Classique face au PSG, Bilal Nadir a pointé le bout de son nez de plus en plus souvent sans pour autant bousculer la hiérarchie sur le banc des remplaçants.

Depuis le début de saison, il a ainsi disputé 6 rencontres (23 minutes au total). Pourtant, malgré son temps de jeu très limité, celui qui avait rejoint l’OM en 2021 en provenance de l’OGC Nice tout comme Salim ben Seghir (frère de Eliesse), a eu l’occasion de s’illustrer et de montrer qu’il avait du ballon. Sa dernière entrée face à l’OL (3-0) l’a d’ailleurs parfaitement illustré puisqu’il n’a eu besoin que d’un petit ballon pour se montrer dangereux. Sa belle frappe du gauche avait fini par s’écraser sur le poteau. Mais son entrée venait surtout prouver qu’il pouvait prétendre à mieux que ce statut de joker de luxe.

Vers une prolongation de contrat

Car son talent n’est pas passé inaperçu du côté de la fédération marocaine non plus. Avec ses entrées remarquées, le natif de Nice a rapidement connu sa première convocation avec le Maroc U23, vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique et qualifié pour les Jeux Olympiques. Lors de la dernière trêve, il avait ainsi fêté ses deux premières sélections avec un joli but face aux États-Unis (1-0). De quoi revenir avec le plein de confiance du côté de l’OM pour aborder la suite de la saison qui sera très importante pour sa carrière. S’il a moins de temps de jeu actuellement, Bilal Nadir va jouer un rôle dans la deuxième partie de saison. Selon nos informations, l’OM mise beaucoup sur son joueur surtout pour les prochains mois puisque l’effectif va s’affaiblir dans l’entrejeu avec les départs de plusieurs joueurs à la CAN (Ounahi et Harit avec le Maroc, Pape Gueye, Iliman Ndiaye ou Ismaila Sarr avec le Sénégal notamment). Bilal Nadir, qui ne devrait pas figurer dans la liste de Walid Regragui, va donc avoir bien plus de temps de jeu et pourrait donc profiter de cette période pour marquer des points auprès de Gattuso qui apprécie beaucoup le joueur.

Et la direction marseillaise a également conscience d’avoir dans ses rangs un très bon joueur de ballon. Dans ce sens, selon nos informations, des discussions pour une prolongation de contrat ont débuté. Actuellement, le joueur est lié jusqu’en juin 2024 et l’OM sait qu’il sera très convoité. Le club veut donc assurer ses arrières pour ne pas perdre librement un joueur de ballon. Surtout que ces dernières années, Marseille est habitué à mal gérer ses jeunes joueurs (Kamara, Lopez). Il faudra donc compter sur Bilal Nadir dans les prochaines semaines à l’OM. À lui de saisir sa chance.