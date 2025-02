Ligue 1 : l’OM maîtrise Angers et conforte sa place de dauphin

Après une folle fin de mercato marquée par les arrivées d’Ismaël Bennacer et d’Amar Dedić, l’Olympique de Marseille retrouvait le chemin des pelouses de Ligue 1 avec un déplacement périlleux au SCO Angers sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Lors de la rencontre de la phase aller du championnat, les Phocéens avaient dû se contenter d’un match nul à dix contre dix. A domicile, le SCO s’articulait dans un 4-2-3-1 avec Yahia Fofana dans les cages derrière Lillian Raolisoa, Emmanuel Bimula, Jordan Lefort et Florent Hanin. Le milieu de terrain était assuré par Haris Belkebla et Jean-Eudes Aholou avec Himad Abdelli un cran plus haut. Devant, Esteban Lepaul était accompagné dans les couloirs par Jim Allevinah et Farid El-Melali. De leur côté, les Phocéens s’organisaient dans un 3-4-3 avec Geronimo Rulli qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Amir Murillo, Leonardo Balerdi et Derek Cornelius. Pierre-Emile Höjbjerg et Ismaël Bennacer se retrouvaient dans l’entrejeu avec Luis Henrique et Quentin Merlin dans les rôles de pistons. En pointe, Amine Gouiri était soutenu par Mason Greenwood et Adrien Rabiot.

La première période n’a pas été des plus fameuses. En effet, rares ont été l’occasion d’un côté comme de l’autre. Sur un corner frappé sur la droite par Marseille, Ismaël Bennacer a su trouver Leonardo Balerdi vers le second poteau. L’Argentin a contrôlé de la main avant de marquer. Son but a donc logiquement été refusé (21e). L’OM a essayé de trouver la brèche tout au long du premier acte à l’image de ce sublime renversement du jeu d’Ismaël Bennacer vers la gauche de la surface pour Quentin Merlin dont la reprise a été repoussée par Yahia Fofana (25e). Par la suite, sur un centre venu de la droite vers le premier poteau d’Adrien Rabiot, Yahia Fofana a manqué son dégagement et Amir Murillo a pu remettre en retrait pour Amine Gouiri dont le tir est passé juste au-dessus du but angevin (37e). La seule frappe d’Angers au cours de la première période est venue d’un ballon aérien dans les premiers instants du match. Sur un centre côté droit de Lillian Rao-Lisoa vers le point de penalty, la tête d’Esteban Lepaul a terminé à droite du but de Gerónimo Rulli (15e). Les joueurs d’Alexandre Dujeux se sont montrés compacts en défense face aux assauts marseillais.

Le coup de casque de Rabiot !

Au retour des vestiaires, l’OM voulait continuer sur son rythme. Bien servi sur la droite devant la surface, Amir Murillo a centré fort à ras de terre vers le second poteau. Il a trouvé Quentin Merlin dont le tir à bout portant a terminé dans le petit filet gauche (58e). Quelques minutes avant, le SCO s’était procuré une belle opportunité. Avec un centre sur la droite de Lillian Rao-Lisoa vers le point de penalty, Zinedine Ferhat a tenté de reprendre de la tête, mais sa tentative était passée au-dessus du cadre (56e). Angers a bien failli surprendre l’OM. Sur un centre de la droite de Lillian Rao-Lisoa vers le second poteau, le ballon a été dégagé dans l’axe. Esteban Lepaul a récupéré, contrôlé et enchaîné un tir croisé qui est passé à gauche du cadre (65e). Et ce que le SCO redoutait est arrivé. Grâce à un corner tiré sur la droite par Amine Gouiri vers le premier poteau, Adrien Rabiot a surgi et dévié victorieusement de la tête vers la gauche du but (69e, 0-1). C’est le quatrième but d’Adrien Rabiot en Ligue 1 cette saison. Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que les troupes de Roberto De Zerbi se mettent à l’abri.

Sur un contre marseillais plein axe dans la profondeur, Neal Maupay s’est appuyé sur Amine Gouiri qui est rentré sur la gauche de la surface et lui a redonné dans l’axe. Maupay a ajusté Yahia Fofana d’un ballon entre les jambes (69e, 0-2). Gouiri s’est ainsi offert sa troisième passe décisive en 2 apparitions. Voilà ce qui a été bien suffisant pour verrouiller un précieux succès (0-2) en fermeture de cette 22e journée. Les trois points empochés avec des recrues hivernales qui carburent, l’OM pouvait difficilement rêver mieux ce dimanche. Au classement, l’Olympique de Marseille reste à une très belle 2ème place à six points devant l’OGC Nice, mais derrière le Paris Saint-Germain - toujours leader de Ligue 1, tandis que le SCO Angers est toujours à la 13ème position. Le week-end prochain, les Phocéens retrouveront la pelouse du Vélodrome avec la réception de l’AS Saint-Etienne, alors que les Angevins se déplaceront à Auguste Delaune pour y affronter un Stade de Reims en pleine crise, lors de la 22e journée du championnat.