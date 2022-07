Qui est Luis Suarez, la nouvelle recrue offensive de l'OM ?

La suite après cette publicité

Hier soir, l'Olympique de Marseille a surpris tout le monde en annonçant peu avant minuit l'arrivée de Luis Suarez. Déjà suivi par les Phocéens en 2020, l'attaquant colombien n'avait toutefois pas été lié aux Olympiens cet été. Aucune rumeur n'avait circulé à son sujet. Pablo Longoria et ses équipes ont donc mené les négociations dans la discrétion la plus totale avant d'officialiser la nouvelle mardi soir. «L'Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant colombien Luis Suárez. Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié sur Twitter.

Un tweet qui a d'ailleurs provoqué une vive réaction des supporters marseillais, qui ont tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas de l'attaquant uruguayen passé par Liverpool, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, mais de son parfait homonyme. Malgré tout, son arrivée dans la cité phocéenne pourrait être très intéressante pour l'équipe du sud de la France. La saison dernière, l'attaquant a trouvé le chemin des filets à 8 reprises avec Granada. Il a aussi délivré 4 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues, dont 34 en tant que titulaire. L'exercice précédent, en 2020-21, il avait terminé avec un bilan de 7 buts et 1 assit en 37 matches toutes compétitions confondues.

Un joueur au parcours atypique

Avant cela, il avait réalisé une sacrée saison avec Zaragoza en deuxième division espagnole, où il était prêté par Watford, ayant terminé l'exercice 2019/2020 avec 16 buts et 6 passes décisives en 38 rencontres. Comme bon nombre de joueurs appartenant aux Hornets, l'attaquant avait multiplié à l'époque les prêts. Avant de rejoindre Watford, c'était d'ailleurs déjà Granada, club satellite des Londoniens jusqu'à peu, qui était allé le chercher au pays, aux Leones de Itagui, avant que les Anglais mettent le grappin dessus en 2017, alors qu'il ne se contentait que de rencontres avec l'équipe réserve andalouse.

S'en sont suivis des prêts au sein de l'équipe B de Valladolid, du Gimnastic de Tarragone jusqu'à son arrivée à Saragosse à l'été 2019. L'occasion d'évoluer au sein d'une équipe construite pour jouer la montée en Liga, et la marche n'était clairement pas trop haute pour lui. Ce qui avait d'ailleurs mis en alerte plusieurs écuries solides du Vieux Continent à cette époque. La Lazio, Valence, l'Atlético de Madrid, Granada et l'OM s'étaient penchés sur son cas. Mais finalement, Luis Suarez était retourné à Granada. Un premier rendez-vous manqué avec le club marseillais, qui ne l'a pas oublié.

Le profil pour plaire aux Marseillais

Sur le papier, le profil semble coller à ce que peut demander Igor Tudor, et au type d'attaquant qui peut réussir en Ligue 1. On parle là d'un joueur offensif polyvalent, capable d'occuper la pointe de l'attaque à lui seul comme de jouer plus sur un côté ou en retrait, en complément d'un autre attaquant. Contrairement à son homonyme, Luis Suarez est un joueur dont les qualités physiques sont bien supérieures à la normale. Puissance, accélération et coup de reins létal ; de quoi faire des différences facilement dans un championnat comme la Liga Smartbank pourtant réputé pour être assez compliqué pour les attaquants. « Il joue bien dans les espaces et il est très vertical, rapide, puissant et fort, ça lui permet de gagner de nombreux duels », nous confirme Javier Marín, qui suit l'actualité de Saragosse pour le journal AS.

Et ce n'est pas tout, puisque c'est aussi un joueur qui se donne énormément, qui va au pressing sur le gardien et les défenseurs, ne lésinant pas sur les efforts. « Aucun ballon n'est un ballon perdu pour lui, et il transmet cet état d'esprit à ses coéquipiers. Il récupère beaucoup de ballons en étant agressif au pressing », ajoute le journaliste. Cette fameuse grinta qui plaît tant aux fans marseillais et qui lui a permis de devenir l'idole de la Romareda en quelques mois seulement, nouant un lien spécial avec les supporters du club aragonais, connus pour leur exigence. « Son caractère de gagnant », a fait la différence pour Marín. Malheureusement, il n'avait pas pu disputer les play-offs de montée en Liga (déplacés à cause du coronavirus) avec le club, puisque Watford l'avait rappelé, contre la volonté du joueur même.

Il est taillé pour un grand club

Un joueur au caractère bien trempé qui ne se résume évidemment pas uniquement à ce côté physique et mental, puisqu'il reste avant tout un joueur extrêmement doué, surtout dans la surface rivale. Une palette plutôt complète, puisqu'il est capable d'endosser le costume de buteur et d'être à l'affût devant les buts, tout comme il peut décrocher pour libérer des espaces et/ou participer au jeu, souvent en une ou deux touches de balle. Son but face au Deportivo La Corogne en décembre 2019 illustre bien ses qualités : il part du côté gauche, repique, reçoit le ballon, pénètre dans la surface, résiste à la charge d'un défenseur et enchaîne sur une frappe croisée limpide.

S'il a encore des défauts à gommer - il a par exemple loupé plusieurs penaltys et ne marque que très peu dans le jeu aérien - nul doute qu'il serait un renfort de poids pour l'OM. « Il a montré qu'il est prêt pour jouer en première division dans une équipe avec un objectif plus élevé que le simple maintien. Il n'y a aucun doute qu'il a un avenir brillant devant lui et qu'il terminera dans un grand club », résume Javier Marín. Tout est donc réuni pour qu'il puisse réussir dans la cité phocéenne. A lui de jouer !