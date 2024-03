Servette : le Lorientais Bassirou N’Diaye au coeur d’un énorme imbroglio

C’est une fâcheuse aventure dont se serait bien passé Bassirou Ndiaye. Prêté par Lorient cet hiver, l’attaquant sénégalais (5 matches de Ligue 1 cette saison) espérait obtenir du temps de jeu en rejoignant le Servette. Pourtant, à date, le joueur de 22 ans n’a toujours pas disputé la moindre rencontre avec le club suisse. Non pas pour des raisons sportives, mais à cause d’un imbroglio administratif qui le rend aujourd’hui inéligible. Comme l’avance ce vendredi la Tribune de Genève, le Servette a tout simplement oublié de communiquer à la ligue suisse sa liste joueurs actualisée cet hiver, ce qui a ainsi entraîné le non-enregistrement de 4 joueurs pour le championnat et la coupe (la date butoir était fixée au 15 février, 23h59).

Si l’ancien Messin Dylan Bronn, ainsi que le Japonais Takuma Nishimura, ont finalement pu être inscrits grâce aux prêts respectifs d’Hussayn Touati au FC Wil (D2 suisse), et de Ronny Rodelin à Perly-Certoux (D5 suisse), il n’en est rien pour Ndiaye et Omar Rekik (Arsenal), petit frère de l’ancien Marseillais Karim, qui est lui prêté par Arsenal. En conséquence, le club a déposé un recours au TAS (Tribunal arbitral du sport) afin d’obtenir la qualification temporaire des deux joueurs. Une demande déboutée, ce qui signifie qu’ils ne pourront pas jouer jusqu’à la fin de la saison. En outre, Ndiaye ne pourra pas revenir à Lorient avant cet été, la LFP et la FFF confirmant que la période complémentaire d’enregistrement était clôturée. La seule issue qui s’offre aux deux infortunés est de discuter avec le Servette afin de trouver des solutions, et de réparer le préjudice…