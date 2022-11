Mason Greenwood sera jugé en novembre 2023

Présent lors de sa comparution en audience préliminaire, à l'issue de laquelle sa libération sous caution, en place depuis octobre, a été confirmée jusqu'au 10 février prochain, Mason Greenwood, accusé de tentative de viol, a également été fixé sur la date du début de son procès.

Selon les dernières informations de L'Équipe, ce dernier débutera le 27 novembre 2023. Pour rappel, Greewood, attaquant de Manchester United, est accusé de «tentative de viol» en octobre 2021 et de «coups et blessures volontaires» perpétrés sur la même victime deux mois plus tard.