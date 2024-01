FC Barcelone : Deco pense à un ancien pilier du PSG pour remplacer Xavi

Troisième du classement de Liga à huit points du leader Girona, et fraîchement éliminé de la Coupe du Roi, le FC Barcelone est loin de rayonner en ce début d’année 2024. La situation n’est pas perdue pour autant puisque les Blaugranas sont encore en lice en Ligue des Champions et il reste du temps pour signer une « remontada » en championnat.

La suite après cette publicité

Cependant, malgré son passé d’illustre joueur de la maison culé, Xavi doit faire face à de nombreuses critiques. L’ancien milieu de terrain est d’ailleurs rapidement passé du statut d’entraîneur chouchou de Laporta pour le grand retour de ce dernier à la présidence à celui d’homme placé sur la sellette. Surtout depuis qu’un certain Deco occupe les fonctions de directeur sportif du club.

À lire

Le Barça pourrait faire perdre 10 M€ à la RFEF

Encore plus de pression sur Xavi

Preuve que la position de Xavi est fragilisée, Joan Laporta aurait un faible pour l’entraîneur de l’équipe réserve, Rafa Marquez, en cas de départ du coach espagnol. Cette information circule en Catalogne depuis quelque temps et a même obligé le boss du Barça à démentir. Après l’élimination d’avant-hier en Coupe du Roi, la presse catalane a fait savoir que le plan du board blaugrana n’était pas de virer Xavi, même si une nouvelle rumeur vient lui mettre un peu plus de pression.

La suite après cette publicité

Selon El Chiringuito, Deco aurait un autre chouchou pour la succession de Xavi. Il s’agit de Thiago Motta. À 41 ans, l’ancien pensionnaire du Barça (2001-2007) et du Paris Saint-Germain (2012-2018) a lancé sa carrière d’entraîneur avec les U19 parisiens et aujourd’hui, il fait du très bon travail avec Bologne. Huitième du classement de Serie A avec le club d’Émilie-Romagne, Motta ne cesse de voir sa cote grimper. Annoncé dans le viseur du PSG, du Napoli, de Nice et de la Juventus en fin de saison dernière, le natif de São Bernardo do Campo a la cote !