Journal du Mercato : la Juventus dynamite le marché des attaquants

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On entame ce journal du mercato au Paris Saint-Germain où Idrissa Gueye (30 ans) pourrait quitter le club. Arrivé pour 30 M€, l'été dernier, l'international sénégalais n'a jamais vraiment réussi a s'intégrer et serait sur le départ, à en croire les informations de L'Équipe. De son côté, Eric-Maxim Choupo-Moting (31 ans) pourrait, lui, rester au club. L'Équipe révèle aujourd'hui que Leonardo pourrait se laisser tenter par une prolongation de l'attaquant camerounais.

À Lyon, c'est Fernando Marçal (31 ans) qui pourrait finalement être le premier à quitter le club. C'est en tout cas ce que révèle la presse anglaise, ce matin. L'ancien Guingampais aurait passé sa visite médicale du côté de Wolverhampton et pourrait signer un contrat de 3 ans avec le club de la banlieue de Birmingham. Dans le même temps, RMC Sports annonce que Rafael est lui intéressé par un départ vers la Turquie et Besiktas.

Enfin Rennes poursuit son mercato ambitieux. Après avoir enregistré des arrivées en attaque, mais aussi en défense, le Stade Rennais ne semble pas rassasié. Selon Sky Sport Italia et Ouest France, le club breton aurait coché le nom de Diego Godin (34 ans), en vue de la saison à venir. De premiers contacts auraient été établis entre les deux clubs afin de déterminer la faisabilité d'une telle opération.

Les infos du jour à l'étranger

Direction l'étranger et l'Italie où le Milan AC serait tombé d'accord avec Chelsea pour le prêt de Tiémoué Bakayoko (26 ans). Sky Sport Italia révèle que l'international français arriverait sous forme de prêt payant de 3 M€, assorti d'une option d'achat fixée à 30 M€.

De son côté, l'Inter serait sur le point d'officialiser la venue d'Arturo Vidal (33 ans). Le milieu de terrain chilien serait attendu en début de semaine en Lombardie. Il quitterait donc le Barça, en pleine révolution. Et même si Messi a annoncé qu'il restait cette saison, le doute persisterait sur Antoine Griezmann (29 ans). Selon la presse anglaise, Arsenal, Manchester United et Liverpool resteraient attentifs à la situation du champion du monde français au cas où celui-ci serait poussé vers la sortie.

Le focus du jour à l'étranger

On passe à notre focus du jour sur la Juventus. La Vieille Dame se montre hyperactive ces derniers jours, notamment dans sa quête d'un attaquant. Avec le départ de Gonzalo Higuain (32 ans), confirmé par Andrea Pirlo et par le frère du joueur, la Juve doit trouver un remplaçant à l'Argentin. C'est pourquoi les Turinois multiplient les pistes.

Indésirable du côté de Barcelone, les bianconeri disposeraient d'ores et déjà d'un accord avec Luis Suarez (33 ans). Néanmoins, la volte-face de Lionel Messi pourrait encore changer les choses et l'Uruguayen ne serait pas encore certain de poser ses valises en Italie.

Les plans B se multiplient donc. Les noms de Alexandre Lacazette (29 ans, Arsenal), Arkadiusz Milik (26 ans, Naples) ou encore Raul Jimenez (29 ans, Wolverhampton) ont été associés au club turinois.

Cependant, la solution pourrait se nommer Edinson Cavani (33 ans, libre), Edin Dzeko (34 ans, AS Roma) ou encore Alvaro Morata (27 ans, Atletico), des profils plus confirmés qui plairaient aux dirigeants turinois, bien que la priorité reste tout de même Suarez.

Une fois l'attaquant trouvé, la Juve pourra se pencher sur d'autres dossiers, notamment au milieu de terrain. Houssem Aouar (22 ans, OL) et de Leandro Paredes (26 ans, PSG) plairaient beaucoup à Andrea Pirlo. Des offres pourraient arriver prochainement sur les bureaux lyonnais et parisiens.

Les principaux officiels du jour

Enfin, c'est officiel. Geronimo Rulli (28 ans, Real Sociedad) s'est engagé avec Villareal. Auteur d'une excellente saison, l'année passée du côté de Montpellier, le gardien argentin s'est engagé jusqu'en 2024 avec le sous-marin jaune, contre un chèque de 6 M€.

Toujours chez les gardiens, Yassine Bounou (29 ans) va poursuivre son aventure à Séville. Prêté par Gérone l'an passé, le gardien marocain s'est définitivement engagé avec le club andalou jusqu'en 2024.

Un transfert qui permet à Sergio Rico (27 ans) de rester à Paris. Prêté la saison dernière par le FC Séville au PSG, le gardien espagnol a paraphé un contrat de 4 ans avec le club de la capitale, contre une indemnité de 6 M€.

Dani Ceballos (24 ans) est lui prêté une saison de plus par le Real Madrid à Arsenal. Désiré par Mikel Arteta, l'international espagnol va donc poursuivre son expérience en Premier League, la saison prochaine.

Everton a officialisé l'arrivée du milieu de terrain, Allan (29 ans), en provenance du Napoli. Le Brésilien s'est engagé avec les Toffees jusqu'en 2024 pour 25 M€.

Adil Rami (34 ans) a retrouvé un club. Le champion du monde 2018 file au Portugal, à Boavista, où il a paraphé un contrat de deux ans.

En France, Nice a prêté sans option d'achat son attaquant Ihsan Sacko (23 ans) pour une saison à Cosenza, club de Serie B italienne.

Dijon, de son côté, s'est offert les services de Roger Assalé (26 ans). L'attaquant arrive en provenance des Young Boys de Berne contre 4 M€. Il a signé 4 ans.

L'espoir portugais, Fabio Silva (18 ans) rejoint Wolverhampton. L'ancien joueur de Porto rejoint les Wolves jusqu'en 2024 contre un chèque de 40 M€.

Enfin, c'est l'information principale du week-end, Kai Havertz (21 ans) est un joueur de Chelsea. La pépite allemande s'est engagée avec les Blues vendredi soir. La fin d'un long feuilleton qui aura tout de même coûté 80 + 20 M€ de bonus au club de Roman Abramovitch.

Retrouvez toutes les informations mercato du jour dans notre live transferts !