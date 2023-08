Saudi Pro League : victoire aisée pour Benzema et Al-Ittihad sur la pelouse d’Al-Raed

La suite après cette publicité

Ce lundi, Al-Ittihad se déplaçait dans la région des dattes pour y affronter Al-Raed et ouvrir son exercice 2023-2024 du championnat d’Arabie saoudite. L’occasion pour Benzema, Kanté et consorts de prendre date en débutant par une victoire et assumer son statut de tenant du titre. L’occasion également de ne pas laisser filer le Al-Ahli de Mahrez et Firmino qui a été impressionnant vendredi en ouverture face à Al-Hazem (3-1). Dès les premières minutes, les ouailles de Nuno Espirito Santo ont pris l’ascendant et le contrôle de la possession face à leur adversaire.

La première occasion de la rencontre est à mettre à l’actif des visiteurs et la frappe puissante de Coronado (15e). Benzema a également pris sa chance et sa tentative enroulée a tutoyé la barre transversale (27e). Hamad (29e) et El Berkaoui (38e) ont tenté de réagir côté Al-Raed mais leurs tentatives étaient encore trop fébriles pour faire mouche. Juste avant la pause, Abderrazak Hamed Allah était tout proche de débloquer la rencontre pour Al-Ittihad d’une tête puissante (45e). Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, le gardien d’Al-Raed s’est brillamment interposé devant l’attaquant marocain.

À lire

Suivez la rencontre Al-Ittifaq-Al Nassr en direct commenté

Al-Ittihad déroule au retour des vestiaires, Benzema passeur décisif

Au retour des vestiaires, Hamed Allah n’a toujours pas été verni et a raté une occasion énorme face au but suite à un coup de billard dans la surface adverse (50e). Visiblement peu chamboulé par ce raté, le buteur marocain s’est. Suite à une récupération de Fabinho au milieu de terrain, Karim Benzema hérite du ballon et sert Hamed Allah dans la profondeur. Plein de sang-froid, le natif de Safi a crocheté plusieurs défenseurs adverses avant d’ajuster Ahmad Al Harbi (1-0, 59e). Après avoir enfin débloqué la situation, les joueurs d’Al-Ittihad ont continué à attaquer et ont fait le break un quart d’heure plus tard. Excentré sur le côté gauche de la surface adverse, Coronado a conclu d’une magnifique frappe enroulée qui n’a laissé aucune chance au portier adverse (2-0, 73e). Le Brésilien s’est offert le doublé quelques minutes plus tard en se montrant opportuniste après une frappe puissante de Ngolo Kanté (3-0, 79e).

La suite après cette publicité

Classement général Saudi Pro League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Ittihad 3 1 3 1 0 0 3 0 2 Al Hilal 3 1 2 1 0 0 3 1 3 Feiha 3 1 2 1 0 0 3 1 4 Ahli 3 1 2 1 0 0 3 1 5 Tai 3 1 1 1 0 0 1 0 6 Riyadh 3 1 1 1 0 0 1 0 7 Taawon 1 1 0 0 1 0 1 1 8 Fateh 1 1 0 0 1 0 1 1 9 Nassr 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Shabab 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Ittifaq 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Akhdoud 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Damak 0 1 -1 0 0 1 0 1 14 Wehda 0 1 -1 0 0 1 0 1 15 Abha 0 1 -2 0 0 1 1 3 16 Khaleej 0 1 -2 0 0 1 1 3 17 Hazm 0 1 -2 0 0 1 1 3 18 Raed 0 1 -3 0 0 1 0 3 Voir le classement complet

Avec une maîtrise tout au long des 90 minutes et trois buts en seconde période, le champion en titre Al-Ittihad a parfaitement lancé son nouvel exercice. À défaut d’avoir débloqué son compteur en Saudi Pro League, Karim Benzema a été le chef d’orchestre de son équipe et s’est illustré avec une passe décisive pour permettre aux siens d’ouvrir le score. Le double pivot Kanté-Fabinho s’est montré à l’aise même si quelques automatismes devraient encore plus huiler cette prometteuse association.