Les tensions naissantes entre Kylian Mbappé et Luis Enrique secouent le PSG !

Un jeu trop risqué ? Si, par le passé, nombreux sont les observateurs du Paris Saint-Germain à avoir pointé du doigt un certain laxisme des entraîneurs parisiens vis-à-vis des stars du vestiaire, la posture de Luis Enrique, arrivé cet été sur le banc francilien, précède une analyse bien différente. Sûr de ses idées et prêt à les défendre coûte que coûte face à la presse, le technicien espagnol de 53 ans ne semble, par ailleurs, guère effrayé du poids prégnant occupé par certains cadres parisiens. Symbole de cette fermeté notoire ? Les choix assumés et le discours souvent tranché tenu par l’ancien sélectionneur de la Roja à propos de Kylian Mbappé. Alors que la relation entre les deux hommes s’est, jusqu’alors révélée fluide - plus que complice - les récents épisodes observés pourraient bien marquer un tournant aussi décisif qu’angoissant pour le club de la capitale.

Des propos osés de Luis Enrique, pas totalement satisfait de son protégé malgré un triplé inscrit quelques minutes plus tôt face à Reims, aux bouderies affichées par l’international français au Signal Iduna Park en passant par cette position de numéro 9, souvent avancée comme l’élément explicatif des états d’âme actuels du Français, le malaise entre l’ancien coach du Barça et l’ex-pépite de l’AS Monaco est de plus en plus palpable. Dimanche soir, en clôture de la 16e journée de Ligue 1 et malgré un nouveau but inscrit en championnat - son 16e de la saison - Mbappé, globalement hors sujet pour le reste, refusait d’ailleurs de célébrer. Un mal-être exprimé donnant rapidement lieu à une multitude d’interrogations… Était-il encore amer de ces dernières minutes à Dortmund et cette décision de Luis Enrique de préserver le match nul et la deuxième place du groupe F ? Était-il frustré par ce «nouveau» rôle de numéro 9 que lui confie son entraîneur depuis quatre matches ou le champion du monde 2018 voulait-il tout simplement témoigner de son agacement après sa piètre performance réalisée face aux Dogues ?

Si la réponse relève, peut-être, d’un mélange de plusieurs facteurs, Luis Enrique, interrogé sur la non-célébration de sa star, préférait lui garder le cap. «Il faudra que vous lui demandiez. Moi j’ai célébré le but», lançait ainsi le technicien parisien avant de rappeler aux journalistes présents que KM7 disposait d’une liberté totale sur le front de l’attaque. «Kylian joue où il décide. Il a une liberté totale de jouer à l’intérieur, plus sur le côté. S’il est plus à l’extérieur, à nous d’équilibrer nos positions. La différence est de savoir qui va suivre Kylian, un attaquant à l’extérieur ou à l’intérieur ? Cela dépend du match». Si le PSG a depuis hérité de la Real Sociedad pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions - un tirage plutôt très favorable qui ne pourra que valider le choix de la sagesse effectué par Luis Enrique en terres allemandes - ces tensions naissantes entre les deux hommes secouent actuellement le quotidien des champions de France en titre.

Ainsi et selon les dernières informations de L’Équipe, le comportement actuel de Kylian Mbappé est au centre des attentions du côté de la Ville Lumière. D’après le quotidien, si cette décision de faire évoluer le Tricolore de 24 ans dans un rôle de numéro 9 se justifie par la volonté de Luis Enrique de conserver, au maximum, cet équilibre défensif, certains estiment en interne que le positionnement de la star française à la pointe de l’attaque ne s’étirera pas au-delà de la trêve hivernale. Le journal français précise, à ce titre, que le droitier d’1m78 pourrait être réinstallé dans sa position préférentielle (2e attaquant d’un 4-4-2 ou à gauche d’un 4-3-3) dès le mois de janvier. Reste désormais à savoir si ces récents épisodes peuvent avoir une conséquence directe sur l’avenir du numéro 7 parisien…

À l’heure où le meilleur buteur du championnat de France, libre de discuter avec le club qu’il souhaite dans quelques jours, n’a toujours pas rendu sa décision, ces désaccords entre l’ancien Monégasque et le coach espagnol préoccupent forcément les dirigeants parisiens. Pour autant, L’Équipe affirme dans cette optique que le club de la capitale conserve une certaine sérénité à ce sujet. On souligne en interne que «l’attaquant - du fait d’un caractère affirmé - a toujours eu des relations sinueuses avec ses différents entraîneurs et qu’il n’y a donc pas de problème spécifique avec Luis Enrique». Dès lors, le PSG ne se montre pas particulièrement inquiet et continue d’espérer voir Mbappé prolonger d’ici l’été prochain. Malgré l’intérêt affiché par le Real Madrid, Liverpool ou encore l’Arabie saoudite, l’actuel leader de Ligue 1, qui estime que la balle est dans le camp du joueur, conserve donc son calme, tout en préparant un projet avec sa star, et un autre sans elle…