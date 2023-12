LOSC - PSG : le malaise enfle autour de Kylian Mbappé !

La séquence n’aura échappé à personne. Dimanche soir, en clôture de la 16e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé n’a pas voulu célébrer son 16e but en championnat. Un penalty parfaitement transformé après avoir souhaité «bonne chance» à son homologue lillois, impuissant sur la frappe croisée du numéro 7 parisien. Était-il amer ? Encore marqué par cette fin de match timide des siens sur la pelouse du Borussia Dortmund ou tout simplement mécontent de cette position à la pointe de l’attaque francilienne ? Difficile de le savoir, qui plus est après la réponse de Luis Enrique, rapidement questionné sur les bouderies de son protégé. «Il faudra que vous lui demandiez. Moi j’ai célébré le but», lançait ainsi l’ancien sélectionneur de la Roja au micro de Prime Vidéo.

Mbappé, un comportement alarmant

Une chose est sûre, le Français de 24 ans, crédité d’un 5 par la rédaction FM, n’était pas dans son assiette, ce dimanche soir, au stade Pierre-Mauroy. Gêné, ou non, par cette volonté assumée de Luis Enrique de le réaxer, l’ancien Monégasque n’a ainsi que très peu pesé dans le jeu parisien. Loin de ses standards habituels (17 ballons touchés en première période) et malgré ce but marqué (66e), Mbappé a globalement peiné à faire des différences dans les un-contre-un (30e, 57e, 74e, 77e). Bloqué par l’impressionnante charnière centrale lilloise formée par Alexsandro et Leny Yoro, pisté par le PSG pour le prochain mercato hivernal, le Bondynois, qui s’était déjà rendu coupable d’un ballon perdu tout proche de coûter un but aux siens (90+2e), ne pouvait finalement que constater les dégâts sur l’égalisation in-extremis de Jonathan David, héros du soir pour les Dogues. Bien loin de l’état d’esprit irréprochable affiché au Signal Iduna Park - l’enjeu était trop important - KM7 s’est ainsi distingué par un comportement plus que jamais discutable.

Peu impliqué, notamment dans son jeu sans ballon, il n’a ainsi jamais cherché à bloquer les premières relances lilloises. Une manière d’exprimer son rejet pour ce rôle de numéro 9 ? Difficile de le savoir mais Luis Enrique semble, quoi qu’il en soit, assumer ce choix. D’ores et déjà ­aligné à cet endroit du terrain en seconde période ­contre Newcastle (1-1) puis, depuis, au Havre (2-0), ­contre Nantes (2-1) et à Dortmund (1-1), Mbappé vient, en effet, d’enchaîner quatre ­matches et demi dans une position axiale, et ce malgré les présences de Randal Kolo Muani, rentré sur le côté gauche à la place de Barcola ce dimanche soir, de Marco Asensio, suppléant Ousmane Dembélé sur le flanc droit, ou encore Gonçalo Ramos, actuellement indisponible. Alors, oui, le Bondynois a encore frappé, devenant au passage le premier joueur français de l’histoire à atteindre la barre des 50 buts lors de 3 années consécutives (51 en 2021, 56 en 2022, 50 en 2023) mais son attitude ne peut être laissée sans analyse…

Le rôle de numéro 9 à l’origine du malaise ?

Dans un contexte plus que jamais bouillant sur le plan contractuel - l’intéressé est en fin de contrat en juin 2024 et sera libre de discuter avec le club qu’il souhaite dès janvier prochain - ce rôle de numéro 9 n’est-il pas en train de définitivement blaser le Tricolore ? On se souvient, à ce titre, du fameux «pivot gang» de la saison passée où Mbappé avait d’ores et déjà affiché son mécontentement après un nul concédé face à Reims. Interrogé sur ce choix d’aligner la star parisienne dans un rôle axial, Luis Enrique, qui ne semble pas prendre de gants avec son protégé, ne faiblissait pas. «Je l’ai déjà dit plusieurs fois : la seule différence à chaque match est de savoir qui va l’accompagner ? Soit sur les côtés soit plus dans l’axe. Vous pouvez me poser cette question des millions de fois, ce sera toujours la même réponse», martelait ainsi l’ancien coach du Barça en conférence de presse.

Interpellé quelques minutes auparavant sur la prestation morose de son attaquant dans cette position de 9, l’Espagnol de 53 ans rappelait, malgré tout, que le droitier d’1m78 disposait d’une liberté totale. «Kylian joue où il décide. Il a une liberté totale de jouer à l’intérieur, plus sur le côté. S’il est plus à l’extérieur, à nous d’équilibrer nos positions. La différence est de savoir qui va suivre Kylian, un attaquant à l’extérieur ou à l’intérieur ? Cela dépend du match». Une chose est certaine, ce rôle de numéro 9, déjà attribué à Kolo Muani, Ramos ou encore Asensio, n’est jusqu’alors pas une franche réussite pour le PSG. Avec un seul but dans le jeu lors des quatre dernières rencontres où il a évolué dans cette position, Kylian Mbappé semble, aujourd’hui, exprimer un malaise. Une situation qui pourrait rapidement devenir insoutenable et qui devra forcément être discutée en interne. En attendant donc de découvrir la composition d’équipe alignée par Luis Enrique pour la réception de Metz, mercredi prochain au Parc des Princes, le PSG, d’ores et déjà assuré du titre symbolique de champion d’automne, connaîtra ce lundi son futur adversaire en 8es de finale de la Ligue des champions…