Chelsea : César Azpilicueta donne de ses nouvelles

Plus de peur que de mal pour César Azpilicueta. Victime d’une commotion cérébrale après un très violent choc avec Sékou Mara samedi dernier lors de la confrontation face à Southampton (0-1), l’international espagnol a rassuré ce mercredi. Dans une vidéo diffusée par le club londonien, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a montré qu’il allait beaucoup mieux. Ses propos ont été rassurants.

« Je vais bien. C’est bon de revenir après être sorti de l’hôpital, de pouvoir venir dire bonjour et d’assister à l’entraînement. C’était effrayant, surtout pour les proches et la famille. Vous savez, la dernière chose dont je me souviens, c’est quand le corner s’apprêtait à être tiré. Puis quand je me suis réveillé, les supporters chantaient mon nom ».

