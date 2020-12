Jean Tigana bientôt de retour au Sporting Club de Toulon ?

Après avoir vu Mourad Boudjellal échouer dans son projet de reprise du Sporting Club de Toulon il y a quelque temps, Jean Tigana serait lui bien parti pour rejoindre le club varois. L’ancien entraîneur des Girondins serait venu exposer son projet au maire de la ville ce mercredi matin et devrait ainsi bientôt jouer un rôle précis au sein du SC Toulon. L’ancien milieu de terrain international français (52 sélections), passé par Toulon au début de sa carrière (1975-1978), ne reviendrait toutefois pas en tant qu’entraîneur principal.

Selon les dires de Claude Joye, l’actionnaire majoritaire, Jean Tigana pourrait occuper une fonction dans le développement sportif du club avec l’objectif de gravir petit à petit les échelons et emmener si possible le club en Ligue 2. Selon les informations de Nice-Matin, le partenariat devrait être finalisé autour du 10 janvier, date à laquelle il pourrait dès lors entrer au capital du club et ainsi s’impliquer sur le développement, la structuration, ou encore le recrutement.