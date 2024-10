Quel est le salaire de Rodri, vainqueur du Ballon d’Or 2024 ?

L’identité du vainqueur du Ballon d’Or 2024 a surpris tout le monde hier soir. Rodri, le milieu de terrain espagnol de Manchester City a remporté la plus prestigieuse des récompenses de la soirée au Théâtre du Châtelet ce 28 octobre. Le successeur de Lionel Messi a fait naître un bon nombre de débats. En effet, encore quelques jours avant la cérémonie, personne ne pensait à Rodri comme vainqueur officiel de la soirée. Joueur discret en retrait des réseaux sociaux, mais tout de même élu meilleur joueur de l’Euro 2024, Rodri marque à l’indélébile cette 68e édition du Ballon d’Or en devenant le 3e joueur espagnol de l’histoire à remporter le titre de meilleur footballeur de l’année.

Mais que vaut le gagnant de ce prestigieux prix individuel convoité par toutes les stars du football ? En 8e position dans l’échelle des salaires de Manchester City, Rodri montre à tous que le salaire ne fait pas le joueur. Âgé de 28 ans, cet élément plus que précieux à son équipe touche un peu plus de 13 M€ par an ce qui équivaut à 37 000 € par jour, le plaçant derrière Erling Haaland (44 M€) qui était, lui aussi, nommé pour ce Ballon d’Or. De Bruyne (24,3 M€), Stones (15,19 M€) ou encore Foden (13,67 M€) se retrouvent également mieux rémunérés que l’homme au ballon doré. Doté d’une valeur marchande de 130 millions d’euros d’après Transfermarkt, il est important de rappeler que Manchester City avait déboursé 70 M€ au mercato d’été 2019 afin de le compter dans les rangs du tacticien espagnol Pep Guardiola. En seulement 5 ans de jeu en Premier League, Rodri a su évoluer et devenir indispensable aux pelouses anglaises. Nul doute que ce statut de meilleur joueur du monde devrait lui permettre d’augmenter sensiblement ses émoluments, lui qui est sous contrat avec les Citizens jusqu’en juin 2027.