Ukraine - France : les compositions officielles

La 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 débute ce soir pour la France avec un déplacement périlleux en Ukraine. Une victoire tricolore permettrait de prendre un avantage quasi-définitif sur son adversaire du soir et maintiendrait la distance avec la Finlande. Les Bleus s'articulent en 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les cages. Devant lui, Léo Dubois, Kurt Zouma, Presnel Kimpembe et Lucas Digne prennent place. Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni assurent le double pivot. Seul en pointe, Anthony Martial est soutenu par Kingsley Coman, Antoine Griezmann et Adrien Rabiot.

De son côté, la Zbirna opte pour un 3-4-3 avec Andriy Pyatov comme dernier rempart derrière Ilya Zabarnyi, Serhiy Kryvtsov et Mykola Matviyenko. Oleksandr Tymchyk et Vitaliy Mykolenko assurent dans les rôles de pistons alors qu'on retrouve Taras Stepanenko et Mykola Shaparenko dans l'entrejeu. Enfin, Andriy Yarmolenko et Viktor Tsygankov accompagnent Roman Yaremchuk en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Ukraine : Pyatov - Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko - Tymchyk, Stepanenko, Shaparenko, Mykolenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

France : Lloris - Dubois, Zouma, Kimpembe, Digne - Pogba, Tchouaméni - Coman, Griezmann, Rabiot - Martial