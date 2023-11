AS Roma : José Mourinho répond à la rumeur Real Madrid

Sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin prochain, José Mourinho rempilera-t-il chez les Giallorossi ? Annoncé sur le départ l’été dernier le Portugais continue de semer le doute sur son avenir. Courtisé en Arabie saoudite, le Special One a même été cité parmi les possibles successeurs de Carlo Ancelotti. Interrogé au sujet d’un éventuel retour à Madrid, Mourinho a été clair.

« Le Real Madrid ? Quand on a un super entraîneur, pourquoi faut-il penser à quelqu’un d’autre ? Je connais très bien Florentino Pérez, c’est un homme intelligent. Je le dis en tant que madridista et en tant qu’ancelottista, j’espère que la saison sera fantastique et qu’Ancelotti restera parce qu’il est parfait pour le Real Madrid. Ancelotti au Brésil ? Seul un imbécile quitterait le Real, si le Real le veut. Et le seul imbécile, c’est moi, je suis sûr qu’au premier signe de Florentino, Carlo restera. Des offres de l’Arabie ? Je pense qu’un jour je partirai, mais ça ne veut pas dire demain ou après-demain », a-t-il déclaré ans des propos relayés par Il Corriere dello Sport.