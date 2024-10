LdC, PSG : Luis Enrique reconnait la supériorité d’Arsenal

Présent en conférence de presse après la défaite (0-2) du PSG sur la pelouse de l’Emirates Stadium, Luis Enrique a logiquement affiché sa déception. Face aux journalistes, le technicien espagnol a cependant reconnu la supériorité d’Arsenal, solide défensivement et réaliste offensivement. «Il est impossible d’avoir un résultat quand on n’arrive pas à gagner des duels. Leurs attaquants arrivaient à anticiper le jeu de nos défenseurs mais nos attaquants n’ont jamais réussi à anticiper le jeu de leurs défenseurs. Ils nous ont été supérieurs dès la première minute».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Arsenal 4 2 2 1 1 0 2 0 18 PSG 3 2 -1 1 0 1 1 2

Et d’ajouter : «nous avions comme adversaires l’une des meilleures équipes d’Europe voire du monde, y compris dans le domaine aérien. Le deuxième but est un centre facile. Toutes les équipes doivent s’améliorer, la nôtre y compris. Il s’agit du foot de haut niveau. Nous étions à l’extérieur. Expliquer le foot quand l’adversaire est meilleur que nous est difficile. Je ne sais pas si on rejouera Arsenal cette saison. En tout cas, il ne faut pas répéter ce que nous avons montré ce soir (ce mardi, ndlr)». Pas sûr que cette réponse calme la frustration des supporters parisiens…