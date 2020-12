Real Madrid - Atlético de Madrid : les compositions sont là

La 13e journée de Liga offre un choc au sommet puisque le Real Madrid accueille son rival historique pour un derby : l'Atlético de Madrid. Les Merengues optent pour ce match sur un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts derrière Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy. Positionné en sentinelle, Casemiro est accompagné par Luka Modric et Toni Kroos dans l'entrejeu. Lucas Vazquez, Karim Benzema et Vinicius Junior composent le trio offensif.

La suite après cette publicité

De son côté, l'Atlético de Madrid décide de jouer dans un 3-5-2 qui porte ses fruits avec Jan Oblak comme dernier rempart. Stefan Savic, Felipe Monteiro et Mario Hermoso composent la charnière défensive. Les rôles de pistons sont assurés par Kieran Trippier et Yannick Ferreira Carrasco tandis que Koke et Saul Niguez composent le double pivot. Marcos Llorente soutient Luis Suarez et Joao Felix en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Vazquez, Benzema, Vinicius Jr.

Atlético de Madrid : Oblak - Savic, Felipe, Hermoso - Trippier, Koke, Saul, Carrasco - Llorente - Suarez, Felix