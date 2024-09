Ces ''traitres’' qui sont passés par le PSG et l’OM !

C’est la bombe qui a animé la soirée du dimanche 15 septembre. Libre de tout contrat, Adrien Rabiot est sur le point de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un sacré coup en perspective pour les Phocéens qui vont récupérer un joueur d’expérience habitué au plus haut niveau et vice-champion du monde 2022. Un renfort de poids qui a pour la particularité d’être un joueur passé et même formé par le Paris Saint-Germain. Entre 2010 avec les jeunes franciliens jusqu’à 2019 et son départ pour la Juventus, Adrien Rabiot avait ce statut de "titi" qui s’il s’est étiolé sur la fin de son aventure parisienne lui offrait une appartenance au PSG. Désormais, le natif de Saint-Maurice va devoir désormais un nouveau statut, celui de traitre.

Père du champion du monde Youri Djorkaeff, Jean Djorkaeff, a réalisé une grande carrière dans les années 1960/1970. Passé à l’Olympique du Marseille entre 1966 et 1970, il remportera la Coupe de France 1969 et sera vice-champion de France en 1970. Suite à cela, il rejoindra le Paris Saint-Germain à l’été 1970 en devenant le premier joueur professionnel du club parisien. S’il est le premier à faire le trajet entre les deux clubs, il n’est pourtant pas vraiment considéré comme un "traitre" puisque la rivalité entre les deux clubs est née dans les années 1990 . Pour autant, ils sont 51 à avoir fait le passage d’un club à l’autre (52 quand l’arrivée d’Adrien Rabiot sera officielle) et certains transferts ont été plus marquants que d’autres.

Les précurseurs

Alors que la rivalité entre l’OM et le PSG a pris de l’ampleur dans les années 1990 et paradoxalement, c’est à cette période que les transferts entre les deux clubs ont été les plus nombreux. Ainsi, Jocelyn Angloma qui était alors sorti d’une bonne saison au Paris Saint-Germain a quitté le club de la capitale à l’été 1991. Un choix payant puisqu’il va briller du côté de la cité phocéenne et remportera même la Ligue des Champions en 1993. Le même été, c’est Bruno Germain qui a fait le même trajet. Triple champion de France avec l’OM, l’attaquant part du côté du Paris Saint-Germain où cela ne se passera pas forcément très bien. Après deux années dans la capitale française, il repartira un an à Angers avant de boucler une dernière pige … À l’Olympique de Marseille. Parti de l’OM après une année pour le Paris Saint-Germain en 1991, Laurent Fournier connaîtra lui plus de réussite avec les Franciliens dont il portera le maillot jusqu’en 1998 avec 195 matches au compteur, un titre de champion de France en 1994 et notamment une Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupes en 1996.

L’année suivante en 1992, Alain Roche connaîtra un destin proche de celui de Laurent Fournier. Après un court passage à Marseille, il va surtout marquer le club francilien jusqu’en 1998 avec 151 matches au compteur et une importance notable dans les succès franciliens. Les deux hommes auront même occupé des fonctions d’entraîneur et de dirigeant au PSG par la suite. Défenseur marquant du Paris Saint-Germain avec qui il remportera le Championnat de France 1994 et la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupes en 1996, Patrick Colleter rebondira entre 1997 et 1999 du côté de Marseille entrecoupé par une pige à Bordeaux. Une tache indélébile pour celui qui aura marqué entre 1991 et 1996 le club francilien. Un scénario qui rappelle celui de Daniel Bravo. L’attaquant qui a porté le maillot parisien entre 1989 et 1996 aura été un des hommes forts du PSG mais il fera lui aussi une pige à l’Olympique de Marseille en fin de carrière lors de l’exercice 1998/1999. Autre légende parisienne, "le roi" George Weah aura une fin d’aventure proche. Le Ballon d’Or 1995 qui aura passé trois belles années au Paris Saint-Germain entre 1992 et 1995 avant de continuer sa légende à l’AC Milan aura aussi un passage en fin de carrière à Marseille en 2000/2001.

Des trahisons marquantes

Spécimen assez rare comme Bruno Germain, Jérôme Leroy aura la particularité d’avoir joué pour les deux clubs et de revenir pour jouer avec l’une des deux équipes. Formé au Paris Saint-Germain et révélé entre 1995 et 2000, il décidera alors de rejoindre l’OM à l’hiver 2000. Un passage de deux ans pour le milieu offensif qui repartira à l’hiver 2002 pour … Le Paris Saint-Germain. Un chassé-croisé assez incroyable pour lui dans cette période de haute rivalité. En 2000, Bruno Ngotty rejoint l’OM alors qu’il est estampillé Paris Saint-Germain (1995-1998). Un passage en demi-teinte pour lui qui filera rapidement à l’anglaise du côté de Bolton Wanderers. Alors jeune talent de l’Olympique de Marseille, Stéphane Dalmat quittera le club phocéen après une première saison prometteuse pour le Paris Saint-Germain en compagnie de Peter Luccin. Les deux hommes ne marqueront pas leur passage dans la capitale et repartiront respectivement après 6 mois et un an. La saison suivante, le gardien Jérôme Alonzo rejoint le Paris Saint-Germain après un passage à l’AS Saint-Étienne. Ancien de l’Olympique de Marseille, c’est dans la capitale française où il connaîtra plus d’exposition, plus souvent dans un rôle de doublure de luxe. À l’été 2002, André Luiz rejoint le PSG après un prêt réussi à l’Olympique de Marseille. Toutefois, son statut d’ancien Phocéen et la pression qui en ont découlé ont précipité son départ après un an.

L’été 2004 sera un tournant dans la rivalité OM-PSG. Alors capitaine du club francilien, le milieu Frédéric Déhu quittera le Paris Saint-Germain avec une Coupe de France et une Coupe Intertoto dans les bagages suite à une deuxième place en Ligue 1. Une bonne note qui sera immédiatement ternie par son départ à l’Olympique de Marseille. Revendiquant son amour au Paris Saint-Germain dès son arrivée en 2000, sa "trahison" pour l’OM quatre ans plus tard ne sera pas du tout appréciée par les Franciliens qui vont l’insulter et le siffler avec férocité. Par contre ce n’est rien comparé à Fabrice Fiorèse. Si l’accueil phocéen pour Frédéric Déhu n’a pas été froid, celui pour l’attaquant parisien le même été est terrible. Immédiatement détesté par les deux camps, il ne jouera que 19 matches avec les Phocéens et sera prêté au Qatar à Al-Rayyan et à Lorient par la suite. L’année suivante, un autre mouvement fait mal aux Parisiens, c’est celui de Lorik Cana. Le milieu défensif formé dans la capitale française va briller rapidement, mais quittera l’équipe suite à des désaccords avec le coach Laurent Fournier. Il signera pour l’Olympique de Marseille en 2005 et y affichera son attachement au club phocéen auprès duquel il est plus souvent identifié désormais. Il sera d’ailleurs deux fois vice-champion de France avec les Phocéens.

Les cas récents

La saison suivante, c’est Modeste M’Bami qui quitte le PSG après trois saisons pour rejoindre directement l’Olympique de Marseille. Un passage solide où il aura montré des choses similaires à son expérience parisienne. Lors de la saison 2007/2008, le Paris Saint-Germain s’offrira deux anciens Marseillais avec Peguy Luyindula et Zoumana Camara. Le premier qui sortait de deux prêts à Auxerre et Levante n’avait jamais su confirmer les bonnes choses montrées à l’Olympique Lyonnais. Du côté du Paris Saint-Germain il va relancer totalement sa carrière avec 180 apparitions pour 37 buts et remporta la Coupe de la Ligue 2008 et la Coupe de France 2010. Pour Zoumana Camara son passage à Marseille a été plus anecdotique pour celui qui était plus identifié à l’AS Saint-Étienne. En 2007, il rejoint le PSG où il terminera sa carrière en 2015 auréolée de trois titres en Ligue 1. Il a aussi été entraîneur adjoint et en équipes jeunes au PSG par la suite.

Si sa carrière est représentée par Nantes, le Real Madrid et Chelsea en priorité, Claude Makélélé aura porté le maillot de Marseille en 1997/1998 et celui du PSG entre 2008 et 2011, date de sa fin de carrière. Lors de la saison 2009/2010, Marseille sera champion de France avec deux anciens Parisiens dans l’effectif avec Édouard Cissé et Gabriel Heinze. Le premier aura joué 10 ans au Paris Saint-Germain entre 1997 et 2007 mais rejoindra l’OM en 2009 pour rejoindre Didier Deschamps, un coach avec qui il a atteint la finale de la Ligue des Champions 2004 avec Monaco. Le second qui aura passé trois ans au PSG entre 2001 et 2004 aura ensuite bourlingué à Manchester United et au Real Madrid. Idole du Parc des Princes quand il était au Paris Saint-Germain, l’Argentin rompra une partie de son lien avec le PSG mais gagnera la Ligue 1 en 2010 et la Coupe de la Ligue en 2010 et 2011.

Enfin parmi les derniers en date, on peut penser à Hatem Ben Arfa passé à l’Olympique de Marseille entre 2008 et 2011 qui a ensuite joué en Angleterre (Newcastle et Hull City) avant de se relancer à Nice puis de rejoindre le Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018. Auteur d’une saison 2015/2016 folle avec l’Olympique de Marseille, Lassana Diarra avait finalement quitté les Phocéens pour les Émirats arabes unis et une pige à Al-Jazira Club. Libre à l’hiver 2018, il avait alors rejoint le club francilien pour la dernière pige sa carrière sans grande réussite. Il y a également Benjamin Stambouli même si son passage à l’OM reste court et durant sa formation (1996/1997). Le milieu défensif avait rejoint le Paris Saint-Germain pendant une saison lors de l’exercice 2015/2016. Dernier en date, Mattéo Guendouzi a connu une trajectoire assez similaire. Passé au Paris Saint-Germain entre 2005 et 2014 avant de jouer pour le FC Lorient, Arsenal et le Hertha Berlin, le milieu de terrain rejoindra l’Olympique de Marseille à l’été 2021. S’identifiant vite au club phocéen, il l’a définitivement quitté cet été pour la Lazio où il avait joué l’an dernier en prêt.