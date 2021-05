La sortie de Karim Benzema sur Kylian Mbappé agite l'Espagne, Massimiliano Allegri prépare un grand ménage à la Juventus

La suite après cette publicité

Karim Benzema déjà fan de Kylian Mbappé

Rassemblée depuis mercredi à Clairefontaine, l'Équipe de France entame sereinement sa préparation pour l'Euro. Le Parisien nous emmène d'ailleurs, ce matin, faire un petit tour : «Dans l'intimité des Bleus». Une bulle au sein de laquelle les hommes de Deschamps se préparent sérieusement, mais toujours dans la bonne humeur comme l'explique le quotidien local. Des Bleus en qui les Français auraient totalement confiance à en croire le journal. À commencer par Didier Deschamps, mais aussi par Karim Benzema. Présent en conférence de presse, hier, l'ancien Lyonnais est apparu détendu et très souriant. L'attaquant du Real s'est d'ailleurs montré très élogieux envers ses compères de l'attaque et plus particulièrement sur Kylian Mbappé. Des propos qui n'ont évidemment pas échappé à Marca ce matin qui titre : «Je me suis entraîné avec Mbappé et c'est un phénomène». De quoi évidemment remettre une pièce dans la machine alors que l'ancien Monégasque est annoncé avec insistance du côté de Madrid depuis plusieurs semaines.

La Belgique tremble pour Kevin De Bruyne

C'est la soupe à la grimace, ce matin en Belgique. «De Bruyne l'angoisse», titre d'ailleurs La Dernière Heure en une de son édition du jour. Sorti sur blessure en finale de la Ligue des Champions après un violent choc avec Antonio Rüdiger, le milieu de Manchester City souffrirait de plusieurs fractures au visage et pourrait être contraint de renoncer au début de l'Euro avec les Diables Rouges. La sélection pourra cependant compter sur le retour de Thierry Henry dans son staff. Après ses deux expériences sur les bancs de Monaco et de Montréal, le Français a réintégré le staff de Roberto Martinez en tant qu'adjoint et retrouvera un groupe qu'il avait quitté après la Coupe du Monde 2018. Martinez qui de son côté s'est exprimé sur la blessure de son milieu de terrain et qui n'a pas hésité à charger Rüdiger, en le qualifiant notamment d'«inconscient» et insistant sur le fait qu'il aurait dû être expulsé. Des propos repris par The Daily Telegraph, ce matin qui ne pourront néanmoins pas changer le passé. La course contre la montre est lancée…

La sacrée liste d'Allegri risque de secouer la Juventus

Massimiliano Allegri semble bien parti pour lancer un grand ménage du côté de la Juve. «La sacrée liste d'Allegri» titre d'ailleurs Tuttosport en Une de son édition du jour. À peine de retour, le technicien italien aurait proposé une liste de près de cinquante noms à sa direction afin de renforcer l'effectif de la Vieille Dame et tourner définitivement la page des dernières années. Une longue liste au sein de laquelle figureraient notamment les noms de Gianluigi Donnarumma dont l'arrivée ne fait plus vraiment de doute dans le Piémont. Mais une liste sur laquelle figurerait également le nom d'Arkadiusz Milik, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. De son côté, La Gazzetta dello Sport nous apprend qu'Allegri aurait quelques coups de génie en préparation. Et selon le journal au papier rose, Max souhaiterait également faire venir, le milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli. Une chose est sûre, ça ne devrait pas chômer du côté de Turin, cet été.