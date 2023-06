Ajaccio - OM : les sanctions sont tombées

Le match entre l’AC Ajaccio et l’Olympique de Marseille avait défrayé la chronique pour de tristes raisons. On avait notamment entendu des chants racistes, assisté à des scènes de violence et un petit garçon fan de l’OM avait même été agressé. La LFP vient, via un communiqué official, de dévoiler les sanctions pour les deux clubs.

Le Stade François Coty sera ainsi fermé pour un match, en raison des « incidents d’avant-match, usage d’engins pyrotechniques, intrusions et agression d’un jeune supporter ». En face, La LFP a tranché pour une fermeture pour un match ferme de l’espace visiteurs « par révocation partielle du sursis ».

