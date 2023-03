JT Foot Mercato : le PSG prépare un énorme ménage

La suite après cette publicité

L’élimination du PSG face au Bayern a laissé des traces, notamment du côté de Nasser Al-Khelaïfi, qui serait particulièrement remonté, selon la presse espagnole. Il n’aurait pas vraiment apprécié l’image renvoyée par son club, ni l’attitude de certains joueurs. Les choix de son coach Christophe Galtier ne lui ont pas vraiment plu non plus. L’avenir de ce dernier commence d’ailleurs à s’assombrir, selon Relevo, Nasser va rencontrer les membres du conseil d’administration pour évoquer le futur de son entraîneur. Même si, d’après plusieurs journaux français, il ne devrait pas prendre de décision à la hâte, concernant l’avenir du coach.

Mais il n’y a pas que sur le banc qu’il pourrait y avoir du changement et des départs. En effet, le destin de plusieurs joueurs pose question au sein du club. À commencer par Messi, pour qui l’avenir reste en suspens… Au départ sa prolongation à l’issue de la saison semblait être la volonté du club, mais ça ne semble plus être si clair dans la tête des dirigeants. Pour Sergio Ramos, aucune nouvelle du board parisien au sujet d’une prolongation. L’Espagnol semble donc se diriger vers un départ libre à l’issue de la saison. Concernant Neymar, les dirigeants veulent clairement son départ. Le problème c’est que son contrat dure jusqu’en 2027. Mais il y a peut-être une solution avec Chelsea qui s’intéresse à lui.

Jeune retraité, Franck Ribéry ne compte pas pour autant quitter le monde du foot. Actuellement entraîneur adjoint de la Salernitana en Serie A, il ne serait pas contre une carrière sur le banc. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé lors d’un entretien accordé au journal Bild. « Devenir moi-même numéro un ? C’est mon objectif. Je me prépare actuellement à passer mes diplômes. Occuper le poste d’entraîneur me permettra de retrouver cette adrénaline et cette pression qui accompagnent au quotidien les entraînements, les matches. Je ne peux pas m’en passer. J’en ai besoin pour être heureux.»

L’officiel du jour :

Corinne Diacre n’est plus à la tête de l’équipe de France féminine, c’est officiel ! Une commission spéciale avait été nommée par la FFF pour étudier son cas, et elle a donc tranché. C’est terminé. Il faut dire que Diacre a été lâchée par une partie de son staff, et plusieurs joueuses cadres qui ont décidé de se mettre en retrait des Bleues, tant qu’elle restait au poste de sélectionneuse. La commission devra maintenant trouver quelqu’un pour lui succéder. Dernièrement, les noms de Marinette Pichon, Hervé Renard et Gérard Prêcheur ont été avancés..