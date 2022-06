L'Olympique Lyonnais s'offre Johann Lepenant !

La suite après cette publicité

Se révélant en fin de saison dernière, le milieu défensif Johann Lepenant a fait un bien un fou au Stade Malherbe de Caen dans la course au maintien. Resté malgré une forte cour autour de lui, il a confirmé lors de l'exercice actuel où il a été un des leaders de la formation normande. Doté d'un gros volume et sous contrat jusqu'en juin 2023, il était pourtant destiné au départ cet été à un an de la fin de son bail.

Alors que l'Atlético de Madrid et Arsenal ont pris position sur ce dossier, un club a rapidement pris les devants, l'Olympique Lyonnais. Offrant une place de choix au natif de Granville dans son entrejeu et voulant l'accompagner dans sa progression, le club rhodanien a convaincu Johann Lepenant de rejoindre l'effectif de Peter Bosz.

Un renfort précieux

Trouvant un accord avec le Stade Malherbe de Caen pour un transfert, l'Olympique Lyonnais renforce son entrejeu où Tanguy Ndombélé est reparti pour Tottenham à l'issue de son prêt et où des joueurs comme Houssem Aouar ou encore Lucas Paqueta disposent d'un avenir incertain. Un renfort précieux qui a signé pour 5 années soit jusqu'en juin 2027. Johann Lepenant comptabilise 35 matches de Ligue 2 la saison dernière et une certaine polyvalence.

Pouvant aussi jouer comme relayeur ou meneur de jeu, l'international français U20 est un véritable atout pour la saison 2022/2023 du côté des Gones. Dans un communiqué, le Stade Malherbe de Caen a annoncé le départ de sa pépite : «arrivé au centre de formation il y a six ans, Johann Lepenant rejoint l’Olympique Lyonnais à un an de la fin de son contrat au Stade Malherbe. Une première en Ligue 2 BKT a seulement 17 ans, le milieu de terrain aura connu 56 apparitions chez les professionnels en deux ans à peine. La saison dernière, le Granvillais aura été le joueur de moins de 20 ans le plus utilisé en Ligue 2 BKT avant de remporter le Tournoi de Toulon avec l’Équipe de France U20. Le club est heureux d’avoir pu contribuer à l’éclosion d’un joueur du talent de Johann Lepenant».