Real Madrid : un joueur va être sacrifié pour Kylian Mbappé

C’est une information qui avait déjà été plus ou moins dévoilée dans certains médias, et qui semble se confirmer si on se fie aux informations du quotidien Sport. Un média qui est certes plutôt pro-Barça, mais l’article en question est signé par le correspondant du journal au Brésil, ce qui peut lui donner un peu plus de légitimité. Et il est encore question d’un départ de Vinicius Junior en cas d’arrivée de Kylian Mbappé.

Une signature annoncée par nos soins début janvier ; le Bondynois sera bel et bien joueur du Real Madrid en août prochain, pour le début de la saison 2024/2025. Florentino Pérez aura enfin le joueur qu’il espère enrôler depuis 2017. Seulement, l’arrivée de ce nouveau galactique va avoir des conséquences, et pour Vinicius Junior, elles seraient plutôt facheuses.

Florentino Pérez met Mbappé sur un piédestal

Pour Florentino Pérez, il n’y a pas de doutes : Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde. Il a déjà commencé à bâtir une équipe faite pour lui, et tous les projets d’avenir du club vont s’articulier autour de la star française. Cet été, une fois qu’il sera à Madrid, Vinicius Junior passera au second plan, et tout indique qu’il sera vendu. Le média cite notamment le cas Cristiano Ronaldo pour expliquer que du côté de Madrid, on ne fait pas dans les sentiments et que l’intérêt du club passe avant tout.

Même s’il est vrai que le Brésilien a été très performant ces derniers temps, Florentino Pérez ne serait pas convaincu à 100% par l’ancien de Flamengo, et son comportement ne serait pas totalement du goût de la direction merengue. Avis aux intéressés donc, Vinicius Junior pourrait bien être disponible sur le marché cet été. Dans le cas où l’information de Sport se confirme, bien évidemment…