PSG : Neymar dévoile son objectif secret en Ligue des Champions

Lors de la 15e édition des Samba Gold, organisée par Sambafoot, Neymar a remporté cette récompense individuelle pour la sixième fois de sa carrière. Alors que le PSG a chuté contre le Bayern (0-1), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes, la star brésilienne en a profité pour revenir sur l’objectif fixé par le club parisien depuis 10 ans à savoir remporter la coupe aux grandes oreilles. Des propos malheureusement tenus quelques jours avant sa terrible blessure contractée face au LOSC dimanche à la cheville droite :

«Nous voulons tous gagner. C’est pourquoi je n’utiliserais pas le verbe "peut", car cela donne l’impression que c’est facile et ce n’est pas le cas… Les plus grands clubs du monde et les plus grands athlètes du monde jouent en Ligue des Champions. Ce que je peux garantir, c’est que nous donnerons tout dans toutes les compétitions que nous disputons et nous espérons les remporter toutes et remporter ce titre. Je peux dire qu’il n’y aura jamais de manque d’engagement», a affirmé le Brésilien dans un entretien exclusif accordé à Sambafoot. Des promesses et des précisions qui résonneront dans les prochains mois pour le PSG.

