La décision de Nico Williams enfin connue

Depuis des semaines, les suiveurs du FC Barcelone n’ont qu’un seul nom à la bouche : Nico Williams. Il faut dire que l’ailier de l’Athletic Club a réalisé une belle saison avec le club basque (cinq buts et 11 passes décisives en 31 matchs). Mais ce sont surtout ses performances à l’Euro avec l’Espagne qui ont mis tout le monde d’accord. Titulaire lors de six des sept matchs de la Roja, le natif de Pampelune a montré l’étendue de ses qualités lors de cette première compétition dans la peau d’un titulaire avec sa sélection. Associé à Lamine Yamal sur les ailes, ils auront déstabilisé toutes les défenses adversaires, de la Croatie à l’Angleterre.

Buteur en finale, il a grandement contribué au quatrième sacre espagnol dans ce Championnat d’Europe des nations. Des prestations qui ont incité le club présidé par Joan Laporta à tout faire pour le recruter. Le PSG et des clubs de Premier League ont également tenté leur chance. Mais l’entourage du joueur a rapidement fait comprendre qu’il souhaitait rester en Espagne. Une aubaine donc pour le Barça. Seulement voilà : l’Athletic Club ne l’entendait pas de cette oreille. Souhaitant à tout prix le conserver, le club de Bilbao aurait même exercé des pressions pour qu’il reste une saison de plus, d’après la presse espagnole. Revenu à l’entraînement cette semaine, après de longues vacances bien méritées, il semblerait que le petit frère d’Iñaki Williams ait enfin fait son choix.

Nico Williams a pris sa décision

Selon Sport, Nico Williams aurait décidé de rejoindre le Barça dès cet été. Il souhaiterait rejoindre son ami et partenaire en sélection, Lamine Yamal. Une réunion aurait eu lieu ces derniers jours à Saragosse entre Deco, directeur sportif du club blaugrana, et Felix Tainta, l’agent du joueur, pour discuter des termes d’un contrat. Mais le problème reste le même pour le FC Barcelone, à savoir payer sa clause libératoire estimée à 62 millions d’euros. Mais pas de quoi décourager Joan Laporta et sa direction qui travaillent en coulisses pour trouver un moyen de s’acquitter de ce montant.

Toujours d’après le média espagnol, le Barça estimerait que le transfert pourrait être bouclé la semaine prochaine. Après Pau Víctor et Dani Olmo, le FC Barcelone pourrait donc conclure sa troisième recrue du mercato estival. Joan Laporta, qui souhaite mettre en place une équipe compétitive pour son nouvel entraîneur Hansi Flick, pourrait donc avoir un renfort de taille. Et l’entraîneur allemand pourrait donc recréer le duo Lamine Yamal-Nico Williams, qui avait tant marché lors du dernier Euro.