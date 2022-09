PSG : le Real Madrid a une nouvelle idée folle en tête avec Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

C'est reparti ? On dirait bien. Plus tôt dans la semaine déjà, le quotidien l'Equipe dévoilait que la durée du contrat signé par Kylian Mbappé cet été n'était que de deux ans, puisque cette troisième année serait optionnelle. Une information qui a fait le tour de l'Europe du foot, et forcément, c'est en Espagne qu'elle a été le plus reprise, après le long feuilleton de cet été qui a finalement eu une issue négative pour le Real Madrid.

Les Merengues vont-ils retenter leur chance à l'avenir ? Ces derniers jours, plusieurs articles parus dans la presse espagnole et plusieurs avis dans des médias sportifs semblaient aller dans ce sens. Et voilà que dans le podcast Four Amigos, le journaliste Mario Cortegana, qui couvre l'actualité du Real Madrid pour le quotidien Marca, en a dit un peu plus.

Un plan déjà établi

Selon ses informations, le Real Madrid n'a pas abandonné l'idée d'enrôler le Bondynois à l'avenir. Et dans le cas où l'écurie de Florentino Pérez venait effectivement à repasser à l'attaque pour la vedette des Bleus, la direction madrilène a déjà un plan pour laver l'image du joueur auprès de ses supporters, cette dernière s'étant bien dégradée cet été. La direction madrilène sait ainsi déjà comment faire pour que le joueur du PSG puisse entrer à nouveau dans le coeur des Merengues. Le journaliste ne précise pas comment, mais nul doute que le président madrilène sait comment s'y prendre.

Il faut dire que le "non" formulé par Mbappé est mal passé à Madrid. Hier encore, quand le sujet d'une nouvelle offensive pour lui était sur la table pendant le match, le célèbre journaliste et consultant Tomas Roncero en a profité pour tacler le Français sur l'antenne de la Cadena SER : « je m'en fiche de son contrat, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui n'a que l'argent, c'est bien pour lui mais qu'il ne vienne pas mendier et faire des clins d'oeil en filtrant des choses dans la presse. Il nous porte bonheur : depuis qu'il a dit non on a gagné une Ligue des Champions et on est sur un 8/8 cette saison ». Autant dire que Florentino Pérez et l'ancien Monégasque ont du pain sur la planche pour rabibocher l'attaquant et les fans madrilènes...