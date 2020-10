Nantes-PSG : les notes du match

La suite après cette publicité

A l'occasion de la 9ème journée de Ligue 1, le FC Nantes accueillait le Paris Saint-Germain à la Beaujoire. Les Parisiens qui se présentaient à Nantes très amoindris, visaient une septième victoire consécutive en championnat. Côté nantais, on espérait évidemment faire chuter le champion de France pour s'offrir un prestigieux succès. Pour cette affiche, Christian Gourcuff alignait un 5-4-1 avec le seul Muani en pointe. De son côté, Thomas Tuchel optait pour un 4-3-3 avec toujours Danilo Pereira en charnière centrale malgré l'absence de Marquinhos dans le onze. Il fallait attendre la onzième minute pour entrevoir la première action parisienne dans ce match.

Suite à un corner frappé par Rafinha, Danilo s'élevait plus haut que tout le monde mais sa tête voyait le cadre se dérober. Cinq minutes plus tard, le FC Nantes manquait l'immanquable. Sur la droite, Kolo Muani débordait et centrait pour Simon qui s'emmêlait les pinceaux seul devant le but vide (16e). Les opportunités se faisaient rares en début de match, et Gueye sur la droite centrait pour Mbappé dont l'intérieur du pied ne trouvait pas le cadre (25e). Dix minutes plus tard, les Canaris manquaient l'ouverture du score. Sur un ballon perdu par Diallo, Chirivella trouvait Kolo Muani dont la frappe enroulée passait juste à côté de la lucarne (35e).

Kylian Mbappé obtient un penalty généreux

Au retour des vestiaires, le champion de France prenait l'avantage. Sur la gauche, Ruiz décalait Mbappé qui centrait pour Herrera dont la frappe ajustait Lafont (0-1, 47e). Avec la sortie de Moïse Kean sur blessure (46e), les Parisiens évoluaient désormais en 4-4-2 losange, ce qui posait des soucis tactiques à leur adversaire. Juste après l'heure de jeu, le PSG obtenait un penalty généreux. Bien lancé par Herrera dans la profondeur, Mbappé au duel avec Castelletto s'écroulait dans la surface (63e).

L'attaquant français ne tremblait pas et transformait la sentence (0-2, 64e). Quatre minutes plus tard, Ludovic Blas éliminait Bakker et centrait pour Coco taclé irrégulièrement par Dagba. L'arbitre indiquait le point de penalty (69e). Malheureusement pour les Nantais, la tentative de Kolo Muari était repoussée par Navas (70e). En fin de match, Fadiga lançait bien Sarabia qui butait sur Lafont (85e). Deux minutes plus tard, le PSG assénait le coup de grâce par Sarabia qui profitait d'une boulette de Louza pour inscrire le troisième but (0-3, 88e). Grâce à cette septième victoire de la saison, le PSG conservait sa place de leader du championnat.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : Mbappé (7) : le champion du monde français a essayé de secouer le cocotier sur son côté gauche dans le premier acte. Malheureusement pour lui, ses accélérations n'ont pas été fructueuses. Au retour des vestiaires, l'ancien Monégasque distille un excellent centre qui amène l'ouverture du score d'Herrera (47e). L'attaquant parisien obtient un penalty généreux suite à un contact avec Castelletto (63e). L'international tricolore n'a pas tremblé pour inscrire le deuxième but parisien (0-2, 64e). Le natif de Bondy fut le plus dangereux côté parisien ce soir. Remplacé à la 74e par Fadiga qui s'est distingué par sa technique et un bon service pour Sarabia (85e).

FC Nantes

Lafont (5) : sauvé par son poteau sur une reprise de volée de Sarabia peu évidente à effectuer (12e), le portier nantais n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent lors du premier acte. Il ne peut pas faire grand chose sur l'ouverture du score parisienne face à Herrera qui transperçait les filets à bout pourtant (47e). Pareillement sur le penalty transformé par Mbappé (70e). Un match frustrant pour l'ancien Toulousain qui a toutefois été décisif sur quelques sorties (80e, 85e).

Traoré (4,5) : très en jambes dans son couloir gauche, le défenseur malien a cherché à bien faire ce soir. S'il a par moments effectué de bons replis défensifs devant Mbappé (8e) ou encore Sarabia (10e, 31e), il a néanmoins été l'auteur de mauvaises relances (27e), notamment une, peu loin de profiter à Gueye (27e).

Abeid (5) : peu précis dans ses longs ballons (3e), le défenseur central algérien est dans son duel avec Moise Kean, néanmoins sorti très souvent vainqueur (33e, 38e). À l'inverse de son partenaire axial du soir, l'ancien Dijonnais n'a pas livré une mauvaise prestation malgré la lourde défaite de son équipe.

Castelletto (3) : s'il intervient efficacement devant Mbappé qui filait au but (12e, 52), le défenseur central camerounais n'est un peu plus tard pas intervenu assez rapidement devant l'attaquant français qui après l'avoir fixé a offert le premier but à Sarabia (47e). Son match a tourné au cauchemar lorsqu'il a concédé un pénalty après une faute sur Mbappé qui ne s'est pas fait prier pour se faire justice lui même (65e)

Appiah (5) : le natif de Toulouse a multiplié les courses dans son couloir droit ce soir. Si elles n'ont pas toutes été concluantes, le latéral des Canaris a effectué plusieurs bonnes interventions défensives devant Rafinha (5e) ou encore Mbappé (41e). Il a toutefois été déposé à plusieurs reprises, notamment par Mbappé, très en jambes ce soir (12e).

Chirivella (3,5) : s'il a tenté des choses dans ce match, le milieu de terrain espagnol n'a pas été en réussite, tant il a manqué de précision dans le dernier geste (10e). Remplacé à la 73e par Touré . À l'exception d'un tir dans les tribunes (90+1), ce dernier n'a rien eu à se mettre sous la dent lors de ces vingt dernières minutes tant le PSG a eu la main mise sur le ballon.

Louza (3,5) : peu en vue dans le premier acte, le Français n'a pas eu un réel impact dans la bataille du milieu de terrain. Sa deuxième mi-temps a été certes plus intéressante, mais néanmoins insuffisant pour faire de réelles différences. Il a conclu sa mauvaise performance en offrant à Sarabia sur un plateau le troisième du PSG (88e).

Simon (non noté) : servi sur un plateau par Muani, le milieu offensif nigérien a manqué l'immanquable au quart d'heure de jeu en voyant son pied gauche contrer son tir du pied droit (17e). Remplacé à la 25e par Bamba (3,5) qui n'a pas été avare d'efforts dans ses multiples montées offensives, cherchant à combiner à plusieurs reprises avec ses partenaires (55e, 56e). Il a toutefois manqué l'occasion de réduire la marque en échouant sur penalty (70e).

Blas (4,5) : l'ancien guingampais a alterné le bon et le moins bon dans ce match. S'il a par moments offert aux téléspectateurs l'étendue de sa technique, le numéro 10 des Canaris n'a jamais été décisif dans le dernier geste (6e, 60e). Il n'a toutefois pas été loin d'offrir la réduction du score à Coco qui a obtenu un pénalty, finalement non transformé par Bamba (70e). Remplacé à la 85e par Pereira de Sa .

Coco (4,5) : moins en vue que ses partenaires offensifs dans le premier acte, l'ancien guingampais a néanmoins obtenu un penalty qui aurait pu tout changer dans ce match (70e). Mais c'était sans compter sur le manque de réussite de Bamba qui manquait de convertir cette balle de but. Remplacé à la 73e par Augustin qui a été invisible lors de son entrée en jeu.

Muani (5,5) : virevoltant dans ses prises de balles, l'avant centre des Canaris a apporté beaucoup de vitesse et de percussion. Il aurait dû permettre à son équipe de mener au score sans la maladresse de son partenaire offensif, Simon (17e). Tout au long du premier acte, le jeune français a posé bien des soucis à Diallo (6e, 17e, 27e). Et lorsque qu'il a été face à Pereira, il n'a été qu'à quelques millimètres d'ouvrir le score (36e). Le meilleur nantais ce soir malgré une seconde période plus timide.

PSG