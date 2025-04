Arsenal-PSG : les compositions probables

La première défaite de la saison en Ligue 1 et une seule victoire lors des 4 dernières rencontres. Le plus grand défi du PSG intervient au coeur d’une mauvaise passe pour le PSG, qui a un peu perdu le fil ces dernières semaines. En conférence de presse, Luis Enrique a préféré balayer ce qu’il juge comme une atmosphère négative, préférant se concentrer sur les aspects positifs. L’un d’entre eux est sans conteste le fait qu’il puisse proposer la meilleure équipe possible ce mardi soir à l’Emirates Stadium. En effet, il dispose d’un groupe au complet, qui va lui permettre d’aligner son onze préférentiel.

Sans surprise, en défense, pour défendre les cages de Donnarumma, on trouvera donc le quatuor habituel composé d’Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Au milieu, ces dernières semaines ont clairement dégagé un trio type, avec Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz. Tant pis pour Warren Zaïre-Emery, moins impérial depuis son retour de blessure. Enfin, en attaque, Ousmane Dembélé, qui avait raté le match de phase de la ligue en octobre dernier, sera bien titulaire en pointe.

Doué ou Barcola ?

Pour l’accompagner, on trouvera sans aucun doute la recrue hivernale Khvicha Kvaratskhelia, devenue indispensable. Le seul véritable doute concerne le troisième larron : Bradley Barcola ou Désiré Doué ? Les deux hommes se partagent ce rôle ces derniers temps. Quand Luis Enrique imagine un match avec de l’espace et des transitions, il privilégie généralement Barcola, et face aux blocs bas, il apprécie la touche plus technique de Désiré Doué. C’est ce dernier qui pourrait être privilégié face à des Gunners qui offrent peu de contre-attaques à ses adversaires grâce à une vitesse de replacement assez exceptionnelle.

Les Gunners, justement, vont proposer leur 4-3-3 habituel, avec Raya dans les buts, la sensation Lewis-Skelly à gauche, Timber à droite et la charnière Saliba-Kiwior. Le Polonais tient la baraque ces dernières semaines, et a fait oublier le grand absent Gabriel. Au milieu, Mikel Arteta déplore l’absence, pour suspension, de Thomas Partey, et devrait aligner Mikel Merino pour accompagner Declan Rice et Martin Odegaard. Merino avait dernièrement dépanné au poste d’avant-centre, décimé par les blessures (Gabriel Jesus, Kai Hvaertz) mais c’est Leandro Trossard qui devrait le relayer ce mardi soir, avec Martinelli et Saka sur les ailes. Le match est lancé.