Arsenal : Jakub Kiwior, le patron inattendu de la défense des Gunners

Ce mardi à l’Emirates Stadium, de nombreux cadres d’Arsenal regarderont la demi-finale de Ligue des Champions face au PSG depuis la tribune, en veste et en jean. Kai Havertz, Gabriel Jesus, Jorginho, Riccardo Calafiori… les blessés sont légion dans le nord de Londres, mais l’élément le plus problématique est l’absence de Gabriel Magalhães. Depuis deux ans, le Brésilien forme une paire impressionnante aux côtés de Saliba, et sa blessure aux ischios-jambiers au début du mois apparaissait comme une estocade à la fin de saison des Gunners, tant en premier League qu’en C1. Mais au milieu d’une situation terrifiante, une étoile a émergé pour tirer Arsenal de son mauvais pas : Jakub Kiwior.

La suite après cette publicité

Arrivé à Arsenal en janvier 2023 en provenance de la Spezia, le défenseur central polonais a connu des débuts difficiles en Premier League, étant souvent décrié lors de ses vingt apparitions la saison dernière. Sauf que les blessures de Calafiori, White et Gabriel lui ont donné une chance inespérée, qu’il a su saisir à pleines mains. Après avoir disputé seulement quatre des 21 rencontres d’Arsenal entre mi-décembre et mi-mars, le jeune central est devenu indéboulonnable grâce à ses performances, notamment en Ligue des Champions ou Jakub Kiwior a muselé Kylian Mbappé, qui n’a pas existé à l’aller comme au retour. «Nous avons perdu, peut-être, notre meilleur défenseur pour quatre mois, puis Jakub Kiwior est arrivé et a montré qu’il pouvait avoir le même niveau… Ce n’est pas une coïncidence», avait encensé Mikel Arteta en conférence de presse après la gifle infligée au Real Madrid à l’Emirates (3-0). Une montée en puissance au meilleur moment pour porter la défense des Gunners, alors que William Saliba n’est pas au meilleur de sa forme, et multiplie les erreurs grossières qui coûtent des points à Arsenal.

Des cadors de Serie A à l’affut sur le dossier

«Même lorsque j’étais assis sur le banc, je pouvais sentir l’aide de l’entraîneur, il était toujours prêt pour moi. Surtout maintenant qu’il a besoin de moi, je suis toujours prêt à 100 % à aider l’équipe», soulignait l’international aux 33 capes avec la Pologne. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà qu’il commence à devenir une menace sur coup de pied arrêté équivalente à celle de Gabriel. Point fort d’Arsenal, la gestion des corners et coup francs fait partie des clés du match pour le Paris Saint-Germain, et Kiwior a développé ses qualités dans le jeu aérien pour utiliser de la meilleure des manières son mètre quatre-vingt-neuf. Mercredi dernier contre Crystal Palace, le Polonais a inscrit son troisième but en Premier League, le premier à la réception d’une des fameuses combinaisons de Nicolas Jover, le tacticien des Gunners sur coup de pied arrêté.

La suite après cette publicité

De quoi attirer les convoitises de cadors européens en quête d’un axial aussi à l’aise avec le ballon que lui. Selon le Daily Mirror, la Juventus, Milan et le Napoli voudraient absolument le rapatrier en Italie cet été, dans un pays où il a lancé sa carrière il y a trois ans. Et si malgré de nombreuses sollicitations, Kiwior n’avait pas bougé d’Arsenal l’été dernier, cette fenêtre estivale pourrait s’avérer plus mouvementée si l’ancien de la Spezia n’obtient pas de garantie que son temps de jeu actuel sera maintenu au retour de Gabriel. Face à Paris, Jakub Kiwior peut sans doute jouer une partie de son avenir à Arsenal…