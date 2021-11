Pourquoi il ne faut absolument pas rater RB Leipzig-PSG

C'est une revanche très attendue. Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain se rend en Allemagne pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, pour affronter le RB Leipzig, passé tout près d'un exploit au Parc des Princes il y a deux semaines. Remonté à bloc, le club allemand jouera son va-tout dans la compétition et cela promet d'ores et déjà un sacré spectacle.

La suite après cette publicité

4 raisons de ne pas rater RB Leipzig-PSG

Pour le PSG, une victoire en terre allemande reviendrait presque à valider une qualification pour les huitièmes de finale. Surtout si Manchester City l'emportait dans le même temps face à Bruges. Le PSG jouerait la première place du groupe lors de la journée suivante face aux Citizens. Mais pour le RB Leipzig, cette rencontre est la dernière chance de croire à un miracle, celui de se qualifier après 3 défaites lors des 3 premières rencontres. Un miracle que l'Atalanta Bergame avait su réaliser il y a deux ans.

Ce RB Leipzig-PSG est une histoire de revanche. Il y a deux semaines, le club entraîné par l'Américain Jesse Marsch avait fait grosse impression sur la pelouse du Parc des Princes, menait 2-1 à l'heure de jeu avant de s'effondrer suite au doublé de Lionel Messi. L'entraîneur avait ciblé les erreurs en fin de match qui avaient permis aux joueurs parisiens, et plus particulièrement Kylian Mbappé et Lionel Messi, de revenir dans le match. Il pourra compter sur le retour de l'international espagnol Dani Olmo et sur un onze proche de celui aligné lors du dernier match contre Paris.

Le PSG veut aussi sa revanche

Mais la revanche est aussi parisienne. Rappelez-vous la saison passée, le PSG s'était incliné 2-1 sur la pelouse de la Red Bull Arena, malgré l'ouverture du score signé Angel Di Maria. Ce soir-là, les stars offensives du PSG étaient absentes et le club de la capitale avait libré une prestation collective aboutie pendant une mi-temps avant de craquer, encaissant des buts de Nkunku et Forsberg.

Si Lionel Messi est forfait pour cette rencontre, l'entraîneur Mauricio Pochettino pourra en revanche s'appuyer sur Kylian Mbappé, débarrassé de son infection ORL, et de Neymar, qui a amorcé un retour en forme avec une prestation convaincante face au LOSC vendredi soir. Les deux compères devraient être associés à Angel Di Maria. Pochettino sera attendu sur le choix du gardien titulaire, et du milieu qui remplacera Marco Verratti, blessé.

Et pour ne rien rater de ce spectacle unique, une solution : profiter de l’offre RMC Sport + beIN Sports qui vous permet d’accéder en direct à toutes les rencontres de la Ligue des Champions pour seulement 19€ par mois pendant 12 mois. L’opportunité est idéale de pouvoir savourer dans les meilleures conditions cette affiche unique RB Leipzig-PSG ce mercredi à 21h. Pour en profiter, rendez-vous ici.