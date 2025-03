Vasco : le calvaire de Dimitri Payet loin de sa famille

Dans son reportage pour Canal Plus, Dimitri Payet nous a plongé dans son quotidien au Brésil. S’il a rapidement endossé le costume d’idole des supporters et chouchou de ses coéquipiers et leader du groupe, l’ancien joueur de l’OM reconnaît toutes les difficultés de vivre seul dans une grande maison familiale loin de sa femme et de ses quatre enfants. Son choix de venir au Brésil était mûrement réfléchi mais loin d’être simple :

«Ça fait du bien et après quand on raccroche, on sent que tu n’es pas avec eux et encore heureusement aujourd’hui qu’il y a Facetime, cela me permet de les voir aussi tous les jours. J’ai quatre enfants et ils viennent quasiment tous les 6 semaines. On s’est vite entendu sur le fait que s’il y avait le Brésil, ça serait seul, logistiquement c’est trop compliqué, j’ai la chambre de la petite là-bas, mais je l’ouvre jamais parce que je sais que si je l’ouvre, ça va niquer ma journée. Mon erreur, c’est que j’ai pris cette maison pour les enfants parce que voilà, c’est une maison magnifique. Il y a la piscine, il y a le terrain de foot et la salle cinéma. Je dis quand ils vont venir, ils vont se régaler ça va être top. Mais quand ils sont repartis, c’est là que je me suis dit "merde en fait la plupart du temps, je vais être seul". C’est là que c’est dur. C’est un silence qui fait flipper»