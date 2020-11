Valence - Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la 9e journée de Liga, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Valence (21h, à suivre en direct sur notre site) sans Eden Hazard, ni Casemiro, forfaits en raison du Covid. Mais dans cette course au titre effrénée, la Casa Blanca peut compter sur un large effectif. En effet, Zinedine Zidane pourrait proposer un 4-3-3 avec Courtois dans les buts, une défense composée de Vazquez, Varane, Ramos et Mendy. Un milieu à trois où l'on pourrait retrouver Kroos, Modric et Valverde. Enfin, en attaque, Benzema sera accompagné par Vinicius et Asensio.

De son côté le club che devrait proposer un 4-4-2 avec Jaume dans les cages. Gaya, Guillamon, Paulista et Wass formeront la défense. Un double pivot au milieu sera composé de Racic et Carlos Soler. Cheryshev et Yunus animeront les ailes et seront en soutien du duo Maxi Gomez-Guedes en attaque.