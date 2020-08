Mediapro : Téléfoot dévoile ses offres

Nouveau diffuseur de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa (seulement lors de la saison 2020/2021 pour les deux dernières compétitions), Mediapro et sa nouvelle chaîne Téléfoot vont arriver le 17 août prochain en France. Et aujourd'hui, ils viennent de présenter leurs trois offres. La plus accessible est de 14,90€ sans engagement. Seulement disponible sur smartphone et tablette, elle ne permettra de suivre que les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2. Les clients qui vont souscrire à cette offre ne pourront en revanche pas profiter des compétitions européennes la saison prochaine.

La seconde offre de 25,90€ par mois nécessite un engagement de 12 mois/1 an. Pour ne pas s'engager sur la durée, il faudra payer 29,90€ mensuel. Cette offre permet d'accéder à l'ensemble des services de Mediapro avec accès sur tous les écrans avec une définition 4K / HDR. Enfin, la dernière offre de 29,90€ avec engagement de 12 mois/1 an permet d’accéder à la plateforme de diffusion cinématographique Netflix. Téléfoot ne sera pour le moment disponible que sur les box SFR.