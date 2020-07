Droits TV : Mediapro officialise son entente avec Netflix

À l'approche de la reprise de la saison de Ligue 1, le week-end du 22 août, Mediapro, le nouveau diffuseur pour le prochain cycle (2020-2024) de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Entre temps, la chaîne espagnole avait aussi récupéré la Ligue Europa. Il y a quelques jours, Jaume Roures, le président de Mediapro annonçait que sa chaîne, Téléfoot, serait disponible le 17 août et qu'un accord avait été trouvé avec Altice (SFR).

Cet accord de distribution permet aussi à la nouvelle chaîne de co-diffuser la Ligue des Champions pour une année, puisque la compétition reine des épreuves européennes basculera ensuite sur Canal +. Toutefois, Mediapro annonçait vouloir conclure d'autres accords, que ce soit avec des distributeurs, ou même avec la chaîne cryptée, qui conserve tout de même 20% du football français l'année prochaine.

Netflix débarque !

Ce jeudi, le nouvel entrant a officialisé son nouveau partenariat avec la plateforme de streaming Netflix : « Netflix et MEDIAPRO annoncent une offre groupée incluant le meilleur du football français et européen, et le meilleur des séries, films et documentaires. Cette offre groupée combinant un abonnement TELEFOOT et un abonnement Netflix sera disponible dès le 17 août à moins de 30€ par mois », est-il écrit sur le communiqué.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Mediapro pour offrir aux fans de foot, de séries, de films et de documentaires ce bundle unique en son genre qui rassemble deux offres riches et incroyablement complémentaires », ont aussi expliqué Maria Ferreras, VP Business Development EMEA chez Netflix, et Laurent Uguen, Directeur Business Development EMEA chez Netflix. En attendant la suite ?