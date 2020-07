Droits TV : Mediapro tend la main à Canal +

« TELEFOOT prend désormais une nouvelle dimension à travers cet accord stratégique avec SFR. Ce partenariat entre un acteur français incontournable des télécoms et notre groupe donne le top départ de notre lancement. TELEFOOT se positionne véritablement comme LA nouvelle destination des fans de football en permettant enfin d’avoir accès au meilleur du foot sur une seule et même chaîne ». Avec ce communiqué publié ce lundi, Mediapro devenait une place encore plus forte pour la diffusion du football en France.

La suite après cette publicité

En effet, avec cet accord, le nouvel entrant récupère pour une saison la Ligue des Champions et espère récolter les 770 000 abonnés de RMC Sport. Pour un prix de 25,90 € (avec engagement d'un an) ou de 29,90 € sans engagement, la chaîne de Jaume Roures propose donc, pour son lancement, le 17 août prochain, les coupes d'Europe et 80 % du football français (Ligue 1 et Ligue 2). Mais la volonté d'expansion ne s'arrête pas là.

Que va faire Canal ?

Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi midi, Jaume Roures, et Julien Bergeaud, le directeur général de Mediapro, ont tendu une nouvelle fois la main à Canal +. « Comme on l'a dit, on a négocié avec Canal pendant des mois, on n'est pas arrivé à un accord. Nous sommes prêts à nous réunir aujourd'hui, demain, après demain, pour chercher de nouveaux accords si c'est possible. On n'est pas fermé à ça. On verra dans les prochaines semaines ce qui passe de leur côté. On est ouvert de notre côté », a expliqué l'Espagnol.

Pour le moment, la chaîne cryptée a toujours refusé de se mettre d'accord avec Mediapro. Mais si c'est le cas, pour de la diffusion, on pourra retrouver la chaîne Téléfoot sur le bouquet Canal + et donc la voir toucher une part encore plus importante d'abonnés. Reste maintenant à trouver un accord avec Maxime Saada, président du directoire du diffuseur historique de la Ligue 1, qui n'a jamais été vraiment tendre avec le nouvel entrant.