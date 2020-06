Où, comment et pour combien regarder la Ligue 1 à la télévision ?

Contre toute attente, TF1 et Mediapro ont conclu un accord mardi matin visant à utiliser le nom de Téléfoot comme futur nom de chaîne du nouvel acteur clé de la Ligue 1. On commence donc à y voir plus clair sur les ambitions à venir du groupe de médias espagnol qui s’est acheté la Ligue 1 contre un chèque de 780 M€ par an pour proposer 80 % du championnat de France. Mediapro prépare son arrivée estivale dans le paysage audiovisuel français. Et cela va changer beaucoup de choses pour le téléspectateur lambda, qui va devoir multiplier les abonnements pour regarder le maximum de football sur sa télévision via sa box, satellite ou plus simplement en OTT via tablette, smartphone ou ordinateur.

Car le temps où Canal + se taillait la part du lion avec BeIN Sports est désormais révolu. L’arrivée de RMC Sports avait déjà chamboulé les habitudes des téléspectateurs et avait fait augmenter le budget des abonnements dédiés au sport. L’arrivée de Mediapro ne va rien arranger, surtout à court terme. Rien que sur la saison prochaine, il faudra compter avec trois chaînes différentes rien que pour la Ligue 1 (Téléfoot donc, BeIN Sports et Canal+ dans le même package proposé via ses plateformes) et même 4 si on rajoute la Ligue des Champions (avec RMC Sports) jusqu’en 2021.

Une facture mensuelle qui pourrait grimper fort pour le telespectateur

Pour ce qui concerne le championnat de France, voici le programme TV détaillé par chaîne et par jour pour un week-end type de Ligue 1 :

Vendredi : un match diffusé à 21h sur Téléfoot

Samedi : un match diffusé à 17h sur Téléfoot et un match diffusé à 21h sur Canal+

Dimanche : un match diffusé à 13h sur Téléfoot, 4 matches diffusés à 15h sur Téléfoot, un match diffusé à 17h sur Canal+ et le grand match du dimanche soir à 21h sur Téléfoot.

Pour l’amateur de football qui veut regarder l’intégralité de la Ligue 1, il faudra donc débourser 44,90 € (19,90 € sur Canal+ pour une offre digitale et 25 € pour l’abonnement Mediapro). Une somme supérieure à ce que payait ce même téléspectateur jusqu’à présent avec une offre combinée Canal+ et BeIn Sports. Un montant déjà important, surtout dans la conjoncture actuelle, mais qui va grimper en fonction de l’envie ou non, et surtout des moyens financiers qu’il a à sa disposition pour regarder la plus prestigieuse des compétitions européennes, à savoir la Ligue des Champions. Pour regarder les plus grands clubs européens se disputer la coupe aux grandes oreilles, il vous faudra débourser entre 19 et 25 € par mois en digital pour RMC Sports.

Reste une bonne nouvelle tout de même, la fin du contrat exclusif de RMC Sports avec l’UEFA pour la Ligue des Champions pour juin 2021. Canal+ et BeIN Sports ont remporté les droits de la C1 à partir de cette date. Une aubaine pour les téléspectateurs qui bénéficient déjà d’un abonnement chez l’un de ces deux opérateurs et qui pourront profiter de cette redistribution des cartes d'ici un an. Tout n’est donc pas noir donc pour les téléspectateurs qui veulent rafler tous les abonnements pour voir le meilleur du football 7 jours sur 7. D'autant que des packs proposant plusieurs offres devraient rapidement voir le jour pour faire baisser la facture globale qui pourrait atteindre plus de 60 € par mois !