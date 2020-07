Ligue des Champions : accord entre Mediapro et SFR

On en sait un peu plus sur l'organisation du paysage audiovisuel du football français et européen pour la saison prochaine. Altice vient d'annoncer, via un communiqué officiel, avoir signé deux contrats avec Mediapro. Le premier autorise SFR à proposer la chaîne Téléfoot sur ses box pour la période 2020-2024.

Les abonnés auront donc accès à cette nouvelle chaîne pour 25,90€ par mois avec engagement (sans engagement, le prix sera de 29€90). Et l'offre proposée sera encore plus fournie que prévu puisque les deux acteurs se sont également entendus pour que la chaîne Téléfoot et ses canaux bonus diffusent l'intégralité de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, avec également la Supercoupe d'Europe, lors de la saison 2020/21 (beIN Sports et Canal + diffuseront les compétitions européennes pour la période 2021-2024).

Plus d'1 milliard investi

Évidemment, Jordi Roures, patron de Mediapro, s'est frotté les mains. TELEFOOT prend désormais une nouvelle dimension à travers cet accord stratégique avec SFR. Ce partenariat entre un acteur français incontournable des télécoms et notre groupe donne le top départ de notre lancement. TELEFOOT se positionne véritablement comme LA nouvelle destination des fans de football en permettant enfin d’avoir accès au meilleur du foot sur une seule et même chaîne», a-t-il lancé.

L'UEFA aurait, selon L'Équipe, donné son autorisation à cet accord. Le quotidien sportif explique que Mediapro a dû passer à la caisse et régler un chèque de l'ordre de 175 M€ pour payer la moitié des droits détenus par Altice. Au total, Mediapro aura mis plus de 1 milliard d'euros pour s'offrir la Ligue 1 et donc, la saison prochaine, le football européen. Quand on aime...

