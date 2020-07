Mediapro, Téléfoot : la date de lancement dévoilée

Au cours d'une conférence de presse organisée via Zoom, le patron de Mediapro Jaume Roures en a dit un peu plus sur la date du lancement de la chaîne Téléfoot, qui diffusera donc la Ligue 1 jusqu'en 2024 et les compétitions européennes pour la saison 2020/21. Un événement forcément très attendu.

«La chaîne sera disponible une semaine avant le début de la Ligue, le lundi 17 août», a-t-il annoncé, lançant d'ores et déjà la campagne d'abonnements. «À partir d'aujourd'hui les gens peuvent s'inscrire sur la chaîne. C'est le premier pas pour s'abonner». Pour rappel, Téléfoot sera disponible via les boxes SFR pour 25€90 avec engagement (29€90 sans engagement).