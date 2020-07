Le prix de la chaîne Téléfoot dévoilé

Téléfoot risque bien de devenir la chaîne référence des amateurs de foot en France pour les prochaines années. La chaîne du groupe Mediapro va effectivement diffuser huit rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 par journée, ainsi que la Ligue Europa. Et ce n'est pas tout, puisqu'on vient d'apprendre qu'un accord a été trouvé avec le groupe SFR pour la diffusion de la Ligue des Champions. Téléfoot et RMC Sport se partageront ainsi les rencontres de la prochaine édition de la coupe aux grandes oreilles.

La suite après cette publicité

Et la question qu'on se posait était la suivante : combien faudra-t-il payer pour avoir accès à Téléfoot ? La question a vite été réglée par Mediapro. Dans un communiqué, Altice a ainsi dévoilé que le prix de l'abonnement Téléfoot - avec SFR - pour un an sera de 25,90 euros mensuels, alors qu'il faudra débourser 29,90 euros tous les mois pour profiter de l'abonnement sans engagement. La chaîne RMC Sport sera aussi inclue dans l'abonnement de façon gratuite. Mediapro doit maintenant trouver des accords avec les autres opérateurs.