OL : Dejan Lovren se paie Hatem Ben Arfa

Depuis qu’il a osé critiquer Jean-Michel Aulas, Hatem Ben Arfa se fait torpiller de tous les côtés. Son ancien agent et même José Anigo y sont allés de leurs commentaires. Ce soir, c’est un joueur de l’Olympique Lyonnais qui est sorti du silence.

Rugueux sur le terrain, Dejan Lovren a montré qu’il savait aussi l’être sur les réseaux sociaux. « Cherchez le respect, et non l’attention. Cela dure plus longtemps », a-t-il posté sur son compte Twitter, suivi du hashtag HBA en référence à l’ancien pensionnaire des Gones. C’est dit !

