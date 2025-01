Brentford : Yoane Wissa confirme l’intérêt de Nottingham Forest

Cette saison, Brentford peut s’appuyer sur un duo Wissa-Mbeumo détonnant. Ayant dépassé la barre des 10 buts en Premier League (14 pour Mbeumo, 10 pour Wissa), les deux attaquants sont les grands artisans de la saison intéressante des Bees. Forcément, cette belle cuvée attise les convoitises autour des deux attaquants africains. Tandis que le Camerounais est sollicité par de nombreux clubs en Europe, le Congolais est également dans le viseur de quelques clubs de Premier League, dont Nottingham Forest, actuellement troisième au classement. Un intérêt que l’attaquant de 28 ans n’a pas démenti au micro de Canal+Afrique, tout en admettant qu’il rêvait de jouer dans une équipe du top 6 en Angleterre.

La suite après cette publicité

«Nottingham ? Il y a un intérêt qui est là depuis cet été. Un transfert en cours, je ne peux pas dire. Ils font une très belle saison. Il faut que je continue sur ma lancée, je suis concentré sur ma saison avec Brentford. On verra. (…) Rejoindre une équipe du top 6 en Angleterre ? On a la chance d’être en Premier League. Tout peut arriver rapidement. C’est un rêve. Le plus important est de se faire plaisir et les clubs, une fois qu’on est décisif et qu’on prendra du plaisir, ils pourront venir», a-t-il ainsi confié.