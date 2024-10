Liverpool : Arne Slot critique l’attitude d’Arsenal

Ce dimanche, la 9e journée de Premier League nous avait offert un joli choc entre Arsenal et Liverpool. La rencontre s’est conclue sur un match nul 2-2 puisque les Reds ont su arracher un point en fin de match grâce à Mohamed Salah. Averti en fin de match lorsque le score était encore de 2-1, Arne Slot avait enragé envers le comportement des joueurs d’Arsenal comme il l’a expliqué après la rencontre.

«Ils tombaient très souvent sur le terrain, cela arrive dans le football. Je ne leur en veux pas, mais cela arrivait toujours après qu’ils aient perdu le ballon. À mon avis, cela enlève de l’énergie au jeu. Alors j’ai dit à Ibrahim Konaté : « C’est une foutue blague », et le quatrième arbitre a cru que je lui avais dit : « Tu es une foutue blague ». Mais ce n’est certainement pas ce que je voulais dire. J’ai reçu un carton jaune pour cela, et maintenant j’en ai deux, et je dois être prudent», a ainsi expliqué le technicien néerlandais.